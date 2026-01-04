यूपी में एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करेंगे कनाडा के उद्यमी

संक्षेप: कनाडा के उद्यमियों ने सीएम योगी से लखनऊ पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई।

कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रविवार को मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को अयोध्या में रामलला, काशी में काशी विश्वनाथ धाम तथा प्रयागराज के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सभी 24 सदस्यों का स्वागत किया। कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष नरेश कुमार चावड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ट्रेड, टेक्नोलॉजी व टूरिज्म की दिशा में नए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

साढ़े आठ साल में अराजकता नहीं मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यूपी की नई गति से परिचित कराया। कहाकि यूपी संभावनाओं का प्रदेश है। यहां सुरक्षा, सुव्यवस्था व निवेश की बेहतर स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गत वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत नेटवर्क यूपी के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े आठ वर्ष से अराजकता नहीं है। यहां कानून की सुदृढ़ व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बनने जा रही एआई सिटी का भी जिक्र कर उद्यमियों को यहां की संभावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के एक्सपोर्ट के लिए कनाडा व अन्य देशों में योगदान दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8-9 वर्ष पहले त्योहारों पर बाजार चीन के उत्पादों से भरा रहता था, लेकिन हमने 2018 में परंपरागत उद्यम को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के माध्यम से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंबर्स के सदस्य यूपी में निवेश और तकनीक के साथ एफडीआई लाने में मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध व जैन तीर्थंकर से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल भी उत्तर प्रदेश में हैं। लिहाजा यहां टूरिज्म को विकसित करने में चैंबर्स के सदस्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।