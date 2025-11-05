इस ऐप से ट्रेन का टिकट लेने पर मिलेगी 3% की छूट, अब कई सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर

संक्षेप: यात्री आईआरसीटीसी नेक्ट जेन एप्लीकेशन और UTS ऑन मोबाइल में उपयोग किए जा रहे अपने मौजूदा लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए ‘रेलवन’ ऐप से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकते हैं। यहां आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मोबाइल ऐप रेलवन लांच किया। यह ऐप रेलवे की कई सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यात्रियों को आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं यहां मिलेंगी। इससे टिकट बुक करने पर तीन फीसदी की छूट भी मिलेगी।

ऐसे डाउनलोड करें ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर खोलकर रेलवन सर्च कर ऐप इंस्टॉल करें। अपने मोबाइल नंबर से नया पंजीकरण करें। इसके बाद आवश्यक विवरण भरें, यूज़रनेम व पासवर्ड सेट करें। लॉग इन करने के बाद सारी सुविधाएं मिलेंगी। यात्री आईआरसीटीसी नेक्ट जेन एप्लीकेशन और यूटीएस ऑन मोबाइल में उपयोग किए जा रहे अपने मौजूदा लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए ‘रेलवन’ ऐप से आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकते हैं।

ये सुविधाएं मिलेंगी -आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफॉर्म तथा सीजन टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं।

-पीएनआर स्थिति, ट्रेन की लाइव लोकेशन और कोच पोज़ीशन तुरंत देख सकते हैं।

-यात्रा के दौरान ई-कैटरिंग, कुली एवं अंतिम मील टैक्सी सेवा की सुविधा मिलेगी।

-शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा रेल मदद के माध्यम से रिफंड का प्रबंधन कर सकते हैं।