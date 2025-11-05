Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscan get 3 percent discount on train tickets through this app now many facilities are available on one digital platform
इस ऐप से ट्रेन का टिकट लेने पर मिलेगी 3% की छूट, अब कई सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर

इस ऐप से ट्रेन का टिकट लेने पर मिलेगी 3% की छूट, अब कई सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर

संक्षेप: यात्री आईआरसीटीसी नेक्ट जेन एप्लीकेशन और UTS ऑन मोबाइल में उपयोग किए जा रहे अपने मौजूदा लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए ‘रेलवन’ ऐप से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकते हैं। यहां आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी।

Wed, 5 Nov 2025 09:03 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मोबाइल ऐप रेलवन लांच किया। यह ऐप रेलवे की कई सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यात्रियों को आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं यहां मिलेंगी। इससे टिकट बुक करने पर तीन फीसदी की छूट भी मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऐसे डाउनलोड करें ऐप

अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर खोलकर रेलवन सर्च कर ऐप इंस्टॉल करें। अपने मोबाइल नंबर से नया पंजीकरण करें। इसके बाद आवश्यक विवरण भरें, यूज़रनेम व पासवर्ड सेट करें। लॉग इन करने के बाद सारी सुविधाएं मिलेंगी। यात्री आईआरसीटीसी नेक्ट जेन एप्लीकेशन और यूटीएस ऑन मोबाइल में उपयोग किए जा रहे अपने मौजूदा लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए ‘रेलवन’ ऐप से आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकते हैं।

उन्नाव में भी रुकेगी पटना-कोटा एक्सप्रेस

उन्नाव स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13239/13240 पटना –कोटा– पटना एक्सप्रेस का ठहराव बुधवार से किया जाएगा। यह ठहराव प्रयोगात्मक आधार पर स्वीकृत किया गया है। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि उन्नाव जनपद के सांसद डॉ. स्वामी साक्षी महाराज के अनुरोध पर यह ठहराव दिया जा रहा है। इस ठहराव के उपरांत, उन्नाव स्टेशन पर ट्रेन नंबर• 13240 ( कोटा- पटना एक्सप्रेस) 05 नवंबर से सुबह 05:16 बजे पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुक कर 05:18 बजे आगे के लिए रवाना हो जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 13239 पटना - कोटा एक्सप्रेस) 06 नवंबर से उन्नाव स्टेशन पर रात्रि 00:36 पर पहुंचेगी। दो मिनट रुकने के बाद 00:38 बजे रवाना हो जाएगी।

ये सुविधाएं मिलेंगी

-आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफॉर्म तथा सीजन टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं।

-पीएनआर स्थिति, ट्रेन की लाइव लोकेशन और कोच पोज़ीशन तुरंत देख सकते हैं।

-यात्रा के दौरान ई-कैटरिंग, कुली एवं अंतिम मील टैक्सी सेवा की सुविधा मिलेगी।

-शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा रेल मदद के माध्यम से रिफंड का प्रबंधन कर सकते हैं।

-आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी की अदालत ने वकील को क्यों सुनाई 12 साल कैद की सजा? भारी पड़ गई ये गलती
ये भी पढ़ें:यूपी की इस ओपन यूनिवर्सिटी में 53 कोर्स बंद
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Railway News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |