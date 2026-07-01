बिजली चोरों के खिलाफ अभियान, भोर में घर-घर छापेमारी पर फूटा गुस्सा, जेई को धूप में बैठाया

यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच बिजली चोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे ही एक अभियान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह अभियान भोर में तीन बजे चलाया गया था।

भीषण गर्मी में बिजली संकट के बीच भोर में तीन बजे चेकिंग अभियान के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बकाया जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने और बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय टीम पहुंची तो नाराज ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिजलीघर का घेराव कर जेई को बंधक बना लिया। डेढ़ घंटे तक जेई को धूप में बैठाए रखा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जेई को बंधनमुक्त कराया। ग्रामीणों ने गुरुवार को बिजलीघर पर पंचायत करने का निर्णय लिया है।

निरपुड़ा गांव के बिजलीघर पर तैनात जेई संतोष कुमार ने तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच टीम के साथ कई घरों पर छापेमारी की। ग्रामीणों ने इतनी सुबह छापेमारी का कारण पूछा तो बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई से नाराज किसान दोपहर बाद बिजलीघर पहुंचे और घेराव कर जेई संतोष कुमार को कार्यालय से निकालकर धूप में अपने बीच बैठा लिया।

ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें रातभर बिजली नहीं दी जाती। ग्रामीणों का कहना था कि सुबह पांच बजे से बिजली नहीं आ रही। लोई फीडर पर तीन दिन में मात्र तीन चार घंटे ही बिजली दी गई है। दोघट फीडर वाली लाइन भी तीन दिन से खराब है। रात में तार टूटने पर भी टीम जोड़ने नहीं आती, जबकि छापेमारी करने रात में पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जो लोग ईंट भट्ठों पर जा रहे थे वे अब अपने घरों पर आने लगे हैं उन पर जो बकाया बिजली का बिल है उनका कनेक्शन काटकर उनसे रकम मांगी जाती है।

ग्रामीणों ने कहा छापेमारी के विरोध में गुरुवार को बिजलीघर पर बड़ी पंचायत होगी। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर जेई को उनके बीच से निकाला। वहीं, जेई संतोष कुमार ने बताया कि रकम मांगे जाने का आरोप निराधार है। वे उच्च अधिकारियों के आदेश पर बिजली चोरी रोकने के लिए रात्रि में छापेमारी कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीओ चतुर्थ ओमबीर सिंह ने बताया कि जेई को बंधक बनाने की जानकारी नहीं है।