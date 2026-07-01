Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिजली चोरों के खिलाफ अभियान, भोर में घर-घर छापेमारी पर फूटा गुस्सा, जेई को धूप में बैठाया

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बागपत/दाहा, हिटी
Follow us on Google News
share

यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच बिजली चोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे ही एक अभियान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह अभियान भोर में तीन बजे चलाया गया था।

बिजली चोरों के खिलाफ अभियान, भोर में घर-घर छापेमारी पर फूटा गुस्सा, जेई को धूप में बैठाया

भीषण गर्मी में बिजली संकट के बीच भोर में तीन बजे चेकिंग अभियान के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बकाया जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने और बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय टीम पहुंची तो नाराज ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिजलीघर का घेराव कर जेई को बंधक बना लिया। डेढ़ घंटे तक जेई को धूप में बैठाए रखा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जेई को बंधनमुक्त कराया। ग्रामीणों ने गुरुवार को बिजलीघर पर पंचायत करने का निर्णय लिया है।

निरपुड़ा गांव के बिजलीघर पर तैनात जेई संतोष कुमार ने तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच टीम के साथ कई घरों पर छापेमारी की। ग्रामीणों ने इतनी सुबह छापेमारी का कारण पूछा तो बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई से नाराज किसान दोपहर बाद बिजलीघर पहुंचे और घेराव कर जेई संतोष कुमार को कार्यालय से निकालकर धूप में अपने बीच बैठा लिया।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर: बिजली ग्राहकों का इंतजार खत्म, आज से वापस होगी वसूली गई ज्यादा रकम

ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें रातभर बिजली नहीं दी जाती। ग्रामीणों का कहना था कि सुबह पांच बजे से बिजली नहीं आ रही। लोई फीडर पर तीन दिन में मात्र तीन चार घंटे ही बिजली दी गई है। दोघट फीडर वाली लाइन भी तीन दिन से खराब है। रात में तार टूटने पर भी टीम जोड़ने नहीं आती, जबकि छापेमारी करने रात में पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जो लोग ईंट भट्ठों पर जा रहे थे वे अब अपने घरों पर आने लगे हैं उन पर जो बकाया बिजली का बिल है उनका कनेक्शन काटकर उनसे रकम मांगी जाती है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा, लोगों ने जेई को 13 किलोमीटर तक दौड़ाया

ग्रामीणों ने कहा छापेमारी के विरोध में गुरुवार को बिजलीघर पर बड़ी पंचायत होगी। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर जेई को उनके बीच से निकाला। वहीं, जेई संतोष कुमार ने बताया कि रकम मांगे जाने का आरोप निराधार है। वे उच्च अधिकारियों के आदेश पर बिजली चोरी रोकने के लिए रात्रि में छापेमारी कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीओ चतुर्थ ओमबीर सिंह ने बताया कि जेई को बंधक बनाने की जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:खुले में कूड़ा फेंकने पर अब सख्त ऐक्शन, पकड़े गए तो बिजली-पानी का कटेगा कनेक्शन

दरअसल बिजली विभाग का मानना है कि काफी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो नार्मल लाइन से बिजली लेते हैं, रात होते ही मीटर को बाइपास करके बिजली चोरी करने लगते हैं। कई लोग रात भर कटियामारी करके बिजली चोरी करते हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ देर रात से भोर में अभियान चलाया जाता है। ऐसे ही लोगों को पकड़ने के लिए भोर में अभियान चलाया गया था।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Electricity Bill Electricity-news Electricity Price अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।