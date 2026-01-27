Hindustan Hindi News
cambodian woman visits 10 airports including delhi with satellite phone arrested in lucknow
सैटेलाइट फोन संग दिल्ली समेत 10 एयरपोर्ट घूम ली कंबोडियाई महिला, लखनऊ में पकड़ाई; हड़कंप

संक्षेप:

दस्तावेजों और सैटेलाइट फोन की तफ्तीश के बाद ही जांच एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगे। एसीपी कृष्णानगर ने बताया कि महिला इसके पूर्व दिल्ली समेत कई अन्य एयरपोर्ट पर भी गई थी। पूछताछ में उसने बताया कि कंबोडिया में वह इसी फोन से बातचीत करती है। जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

Jan 27, 2026 03:02 pm IST
उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ ने मंगलवार सुबह कंबोडिया की एक महिला को सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ लिया। साथ में उसका पति भी था। पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली समेत करीब 10 एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन लेकर घूम चुकी है। यह जानते ही अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही एजेंसियों के जिम्मेदार और पुलिस के अफसर पहुंचे। महिला से घंटों पूछताछ चली।

पुलिस और एजेंसियों की पूछताछ में महिला ने दावा किया वह इसी फोन से कंबोडिया में बात करती है। अफसर अब एंबेसी से इस संबंध में बातचीत कर महिला के दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने उसका फोन कब्जे में ले लिया है।

दस्तावेजों और सैटेलाइट फोन की तफ्तीश के बाद ही जांच एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगे। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि महिला इसके पूर्व दिल्ली समेत कई अन्य एयरपोर्ट पर भी गई थी। पूछताछ में उसने बताया कि कंबोडिया में वह इसी फोन से बातचीत करती है। यही फोन वहां पर चलता है। जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

देश के बौद्ध तीर्थ स्थलों में घूमी

एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि महिला अपने पति के साथ भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों में घूमने के लिए आई थी। एजेंसियां अब महिला और उसके पति की ट्रैवेल हिस्ट्री की पड़ताल कर रही हैं। दंपती के बारे में पूरी जानकारी इक्ट्ठा की जा रही है। इसके बाद वह जहां जहां घूमी उसका रूट मैप तैयार कर संबधित स्थानों पर जाने का ब्योरा जुटा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। जिम्मेदार इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर सैटेलाइट फोन के साथ घूम रही महिला पर पहले किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। वह इसके साथ एयरपोर्ट पर कैसे घूमी।

