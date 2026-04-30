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पहले काटी हाथ की नसी, फिर आत्महत्या कायरों का काम कहकर युवक ने हंसते-हंसते लगा ली फांसी

Apr 30, 2026 06:36 pm ISTDinesh Rathour बिजनौर/चंदक
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बिजनौर जिले के गांव दौलतपुर में हुई हैरतअंगेज घटना ने हड़कंप मचा दिया। एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उसने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू रखा और हंसते-हंसते फांसी लगा ली।

पहले काटी हाथ की नसी, फिर आत्महत्या कायरों का काम कहकर युवक ने हंसते-हंसते लगा ली फांसी

Bijnor News: यूपी के बिजनौर जिले के गांव दौलतपुर में हुई हैरतअंगेज घटना ने हड़कंप मचा दिया। एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उसने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू रखा और हंसते-हंसते फांसी लगा ली। पूरी घटना मोबाइल में कैद हो गई। घटना का पता लगते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

गांव दौलतपुर निवासी बंटू और उनकी पत्नी की कई वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। घर पर उनका 26 वर्षीय बेटा हर्ष अपनी बहन के साथ रहता था। सोमवार शाम वह छोटी बहन और रिश्तेदारों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। सोमवार रात वह बहन और रिश्तेदारों से यह कहकर घर चला आया कि मैं जा रहा हूं। आप लोग सुबह आ जाना। घर आते समय उसने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू कर अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन फिर उसने डॉक्टर से पट्टी करा ली।

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मेरे मरने के बाद आधी जमीन बहन और ताऊ जी को दे देना

मंगलवार रात उसने घर में फांसी लगाने से पहले मोबाइल कैमरा चालू रखा और इसे चेक किया कि कैमरे में सब ठीक आ रहा है। इसके बाद फांसी लगाने से पहले वह बोला कि आत्महत्या करना कायरों का काम है, लेकिन फिर भी मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे मरने के बाद आधी जमीन मेरी छोटी बहन और आधी जमीन मेरे ताऊ जी को दे देना। यह कहकर उसने हंसते-हंसते फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मौत का पता लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और उसके मोबाइल फोन को कब्जे में लिया। फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। हालांकि अभी आत्महत्या की वजह का पता नहीं लग सका है। थानाध्यक्ष मंडावर सुमित राठी ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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मैनपुरी में गृह क्लेश से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगाई

मैनपुरी जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम बिरतिया में गृह क्लेश से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक सुबह 8 बजे के करीब कमरे में लटका मिला तो कोहराम मच गया। आनन-फानन में युवक को उतारा गया और जिला चिकित्सालय ले जाया जहां से आगरा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तहरीर भी नहीं दी गई। युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ग्राम बिरतिया निवासी 19 वर्षीय विशाल पुत्र राजकुमार का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। बताया गया है कि उसका परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। हालांकि परिवार के लोग उसका शव फांसी से उतारकर जिला चिकित्सालय ले गए जहां हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया लेकिन आगरा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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