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पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, पत्नी को हाईकोर्ट से राहत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं है। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। मेडिकल रिपोर्ट सही साबित होने पर हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत।

पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, पत्नी को हाईकोर्ट से राहत

High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पति-पत्नी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि जब इसके साक्ष्य मौजूद हो, मेडिकल रिपोर्ट भी हो तो पति को नपुंसक बताए जाने पर पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता है। दरअसल, गुरुवार को हाईकोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में पति की तरफ से लगाए गए मानहानि के मामले में निचली अदालत से आए आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए महिला को राहत दी है।

दरअसल, महिला ने यह याचिका मानहानि मामले जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। पत्नी ने अपने पति को नपुंसक बताया था। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसे नपुंसक बताकर उसकी छवि को धूमिल किया। यह आरोप लगाते हुए पति ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने पति की तरफ से अपनी पत्नी याची महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने महिला को समन आदेश जारी किया था। इसके महिला इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। पत्नी ने कोर्ट में दलील दी कि उसने जो आरोप लगाए वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं।

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यदि पत्नी ने पति को नपुंसक बताया है और मेडिकल साक्ष्य भी हैं

इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद महत्वपूर्ण फैसला किया है। पत्नी द्वारा दिया गया ऐसा बयान पति के प्रति द्वेष के बिना सद्भाव से दिया गया है और उसके बयान की पुष्टि पति की मेडिकल जांच रिपोर्ट से होती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी ने पति को नपुंसक बताया है और मेडिकल साक्ष्य भी हैं, जो शादी के पूर्ण न होने जैसे तथ्यों पर आधारित है, तो इसे मानहानि नहीं माना जा सकता।

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समन आदेश को रद्द करते हुए याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया

याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर सही ढंग से विचार नहीं किया, इसलिए समन आदेश को रद्द करते हुए याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने महिला को राहत दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसी परिस्थिति तलाक के लिए वैध आधार बन सकती है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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