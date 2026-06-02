बर्थडे पार्टी की बुकिंग के बहाने वाटर पार्क बुलाया, फोटोग्राफर से 6 कैमरे समेत बेशकीमती लेंस लूटे
राजधानी लखनऊ में बाइक सवार चार बदमाशों ने फोटोग्राफर अशोक यादव को रोका और लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने अशोक को बर्थ-डे पार्टी की बुकिंग देने के बहाने वाटर पार्क बुलाया था।
राजधानी लखनऊ में इटौंजा इलाके में असलहों से लैस बाइक सवार चार बदमाशों ने सोमवार रात फोटोग्राफर अशोक यादव को रोका और लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने अशोक को बर्थ-डे पार्टी की बुकिंग देने के बहाने फोन कर नीलांश वाटर पार्क के पास मिलने के लिए बुलाया था। असलहा लगाया और लूटपाट की। फोटोग्राफर की तहरीर पर चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
माल के रानीखेड़ा निवासी अशोक यादव फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को एक अज्ञात नंबर से उनके पास फोन आया। फोन करने वाले ने बर्थ-डे पार्टी की बुकिंग देने के नाम पर फोन कर नीलांश वाटर पार्क के पास बुलाया था। रात में कार से मिलने के लिए पहुंचा। वाटर पार्क के पास दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने रोका। असलहा लगा दिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने कार के बैग में रखा बैग निकाल लिया और लूटकर भाग निकले। बैग में छह कैमरे, सात महंगे लेंस, दो गेम्बल और एक मोबाइल फोन था। बदमाशों के भागने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर इटौंजा ने बताया कि चार बदमाशों के खिलाफ लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल नंबर और सीसी फुटेज के आधार पर बदमाशं को चिंह्नित कर लिया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें