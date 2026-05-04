मजाक-मजाक में DM को 17 बार कर दी कॉल, पुलिस ने युवक को उठाया, हाल-चाल पूछने पर पहुंचा जेल
संभल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक द्वारा डीएम को बार-बार फोन करना भारी पड़ गया। युवक ने डीएम को 17 बार कॉल की। फोन उठने पर युवक डीएम से हाल-चाल पूछने लगा।
Sambhal News: यूपी के संभल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक द्वारा डीएम को बार-बार फोन करना भारी पड़ गया। युवक ने डीएम को 17 बार कॉल की। फोन उठने पर युवक डीएम से हाल-चाल पूछने लगा। पुलिस अफसरों को जब इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। पुलिस ने युवक को उठा लिया और उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद जेल भेज दिया।
हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन स्थित मोहल्ला नवाबखेल कच्चा बाजार निवासी एजाज के बेटे अराफात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि युवक ने 2 मई को पूरे दिन में संभल जिलाधिकारी को 17 बार फोन कर अलग-अलग बातें करते हुए परेशान किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को उसे हिरासत में लिया और जिला संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने शांतिभंग की आशंका के तहत 14 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।
जेल जाने से पहले क्या बोला युवक
गिरफ्तारी के बाद अराफात का कहना है कि उसने केवल डीएम का हाल-चाल पूछा था। उसके मुताबिक, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ‘डीएम साहब ठीक हो’, लेकिन पता नहीं किस बात पर नाराज होकर मुझे जेल भेज दिया गया।’ उसने यह भी दावा किया कि उसने मजाक में फोन किया था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 मई को थाना नखासा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क मुख्य अतिथि थे, अराफात ने मंच से शायरी भी पढ़ी थी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
सपा के मंच पर की थी शेरों-शायरी
डीएम को फोन करके परेशान करने वाला युवक पहले भी चर्चा में आ चुका है। कुछ दिन पहले युवक ने एक कार्यक्रम में सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मौजूदगी में सपा के मंच पर शेरो-शायरी की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका मजाकियापन उसे एक दिन जेल पहुंचा देगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।