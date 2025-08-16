नाम बदलकर कैफे संचालक ने युवती को प्रेम जाल फंसाया, ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवती को साइबर कैफे संचालक शाहरुख ने नाम बदलकर प्रेमजाल में फंसाकर कई बार दुष्कर्म किया। असली पहचान उजागर होने पर आरोपी ने मारपीट की और मीरापुर बुलाकर फिर से शोषण का प्रयास किया।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नोएडा में नौकरी कर रही युवती को मीरापुर की साइबर कैफे संचालक ने नाम बदलकर प्रेमजाल में फंसाया और कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी के असली नाम का पता लगने पर युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट भी की। बहाने युवती को मीरापुर बुलाकर अपने ही घर में फिर से दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती ने आरोपी के घर से किसी तरह भागकर मीरापुर पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर घटना की जानकारी पर शुक्रवार को कई भाजपाई थाने पहुंच कर कार्यवाही की मांग की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। साथ ही युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया।

जानकारी के अनुसार मूलरूप से सुल्तानपुर जनपद उप्र की रहने वाली युवती कई वर्षों से नोएडा के सेक्टर 62 में दीपक विहार में रहकर नौकरी कर रही है। युवती की मुलाकात करीब एक वर्ष पूर्व नोएडा में ही उसके पड़ोस में साइबर कैफे संचालक मीरापुर निवासी युवक शाहरुख पुत्र इकबाल से हुई। युवती के अनुसार मुलाकात के दौरान शाहरुख ने खुद को हिन्दू बताया और धीरे-धीरे उसे प्रेमजाल में फंसाकर लिया। आरोप है कि एक दिन युवती को उसके असली नाम की जानकारी हुई तो युवती ने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और खुद मीरापुर आ गया।