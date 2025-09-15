Cabinet Minister Sanjay Nishad car collided with a cow in Ballia बलिया में संजय निषाद की गाड़ी गाय से टकराई, बाल-बाल बचे कैबिनेट मंत्री, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद की गाड़ी सोमवार को बलिया जिले में एक गाय टकरा गई। इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में संजय निषाद बाल-बाल बच गए। वह एकएक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलियाMon, 15 Sep 2025 10:38 PM
बलिया में संजय निषाद की गाड़ी गाय से टकराई, बाल-बाल बचे कैबिनेट मंत्री

एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गए। सोमवार को वे एक कार्यक्रम में शामिल होने बलिया जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी एक गाय से टकरा गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस हादसे में मंत्री संजय निषाद बाल-बाल बच गए।

रसड़ा थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) योगेंद्र बहादुर सिंह ने सोमवार शाम को बताया कि दोपहर लगभग तीन बजे मत्स्य मंत्री संजय निषाद जिला मुख्यालय से रसड़ा कस्बे में आयोजित दल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी फेफना-रसड़ा मार्ग पर राम नगर गांव के समीप उनका वाहन एक गाय से टकरा गया। एसएचओ ने बताया कि दुर्घटना के समय मंत्री सहित चार लोग वाहन में सवार थे। दुर्घटना में मंत्री के वाहन का बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार मंत्री और अन्य सुरक्षित हैं।

8 महीने पहले काफिले की पलटी थी गाड़ी

इससे पहले 31 दिसंबर को बलिया में ही संजय निषाद के काफिले की एक गाड़ी पलट गई थी। इस हादसे में कार ड्राइवर समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। जिन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल मंत्री जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के रेवती से संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे थे।

पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाएं शासन की योजनाएं: संजय निषाद

रविवार को कैबिनेट मंत्री डा. संजय कुमार निषाद गाजीपुर पहुंचे थे। जहां वह लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में अधिकारियों से वार्ता करते हुए सख्त निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिलना चाहिये। इसमें हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संजय कुमार निषाद ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं को हर एक पात्र तक जो समाज के निचले पायदान पर हैं। उसे दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित ना रहे। सभी को लाभ दिया जाये।

