बलिया में संजय निषाद की गाड़ी गाय से टकराई, बाल-बाल बचे कैबिनेट मंत्री

निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद की गाड़ी सोमवार को बलिया जिले में एक गाय टकरा गई। इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में संजय निषाद बाल-बाल बच गए। वह एकएक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गए। सोमवार को वे एक कार्यक्रम में शामिल होने बलिया जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी एक गाय से टकरा गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, इस हादसे में मंत्री संजय निषाद बाल-बाल बच गए।

रसड़ा थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) योगेंद्र बहादुर सिंह ने सोमवार शाम को बताया कि दोपहर लगभग तीन बजे मत्स्य मंत्री संजय निषाद जिला मुख्यालय से रसड़ा कस्बे में आयोजित दल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी फेफना-रसड़ा मार्ग पर राम नगर गांव के समीप उनका वाहन एक गाय से टकरा गया। एसएचओ ने बताया कि दुर्घटना के समय मंत्री सहित चार लोग वाहन में सवार थे। दुर्घटना में मंत्री के वाहन का बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार मंत्री और अन्य सुरक्षित हैं।

8 महीने पहले काफिले की पलटी थी गाड़ी इससे पहले 31 दिसंबर को बलिया में ही संजय निषाद के काफिले की एक गाड़ी पलट गई थी। इस हादसे में कार ड्राइवर समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। जिन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल मंत्री जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के रेवती से संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे थे।

पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाएं शासन की योजनाएं: संजय निषाद रविवार को कैबिनेट मंत्री डा. संजय कुमार निषाद गाजीपुर पहुंचे थे। जहां वह लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में अधिकारियों से वार्ता करते हुए सख्त निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिलना चाहिये। इसमें हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।