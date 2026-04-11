यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, संगठन में भी बदलाव की आहट, कल लखनऊ पहुंचेंगे BJP नेता तावड़े
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात से संगठन में बदलाव की आहट भी सुनाई देने लगी है। बताया जाता है कि पंकज चौधरी और सीएम योगी की मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है।
UP BJP News: यूपी की सियासत में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात से संगठन में बदलाव की आहट भी सुनाई देने लगी है। बताया जाता है कि पंकज चौधरी और सीएम योगी की मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है।
भाजपा सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश संगठन को और मजबूत बनाने, विभिन्न पदों पर बदलाव तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक को आगामी संभावित फेरबदल और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े रविवार को लखनऊ पहुंचेंगे। उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में संगठन के ढांचे, विभिन्न मोर्चों में बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन होगा।
पार्टी सूत्रों की मानें तो संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कई नामों पर चर्चा चल रही है। अंदरखाने बैठकों का दौर तेज है और संभावित बदलावों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल पार्टी आलाकमान पश्चिम बंगाल के राजनीतिक अभियान में व्यस्त है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से जुड़े निर्णयों पर अंतिम मुहर लगने में थोड़ा समय लग सकता है। आलाकमान की स्वीकृति मिलते ही संगठनात्मक बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की सूची जारी होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।