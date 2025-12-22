कैबिनेट फैसला: यूपी के इन जमीन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने दे दी ये सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दी।
यूपी सरकार ने नोएडा योजना में एक्सचेंज यानी बदले के आधार पर भूमि पाने वालों को राहत देते हुए नक्शा पास कराने की सुविधा दे दी है। अभी तक ऐसे भूखंड स्वामियों को नक्शा पास कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनियम के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इस नई निमयावली के लागू होने के बाद न्यायालय के माध्यम से नहीं बल्कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति किया जाएगा।
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण भवन विनियमावली-2010 के अनुसार लीड डीड (पट्टा प्रलेख) के माध्यम से आवंटित भूमि के अतिरिक्त अधिनियम व नियमावली में विनिमय से प्रदत्त निजी स्वामित्व की भूमि पर मानचित्र स्वीकृत के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में कठिनाई आ रही थी। इससे नोएडा क्षेत्र के भूस्वामियों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 के तहत नीति निर्धारित किए जाने से स्वामित्व की भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण हो जाएगा। जिसका लाभ लोगों को मिलेगा।
आठ कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने को एक रुपये प्रति वर्ष लीजरेंट पर जमीन
यूपी में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में महिला कल्याण विभाग आठ कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने जा रहा है। जिसके लिए महिला कल्याण विभाग को इन जिलों के विकास प्राधिकरणों की ओर से एक रुपये प्रति वर्ष लीजरेंट पर मुफ्त जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह हॉस्टल बनने से कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। निजी, सरकारी व औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या को देखते हुए अभी इन तीन जिलों में आठ कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था संबंधित विकास प्राधिकरणों से एक रुपये प्रति वर्ष लीजरेंट पर मुफ्त जमीन लेकर की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए उप्र के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व मॉडल जोनिंग रेग्युलेशन, 2025 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम क्रय योग्य एफएआर-3 में आरोपित शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी। अब इन हॉस्टलों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा।