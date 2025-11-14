Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCabinet decision Shops and Commercial Establishments Act now applicable in rural areas also
कैबिनेट फैसला: 20 से अधिक कर्मचारी करते हैं काम तो इस कानून के दायरे में आएंगी दुकानें और प्रतिष्ठान

कैबिनेट फैसला: 20 से अधिक कर्मचारी करते हैं काम तो इस कानून के दायरे में आएंगी दुकानें और प्रतिष्ठान

संक्षेप: योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है।

Fri, 14 Nov 2025 10:13 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है। अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अब पंजीयन अनिवार्य नहीं ऐच्छिक होगा।

कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं यानि 20 कर्मकार वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उससे कम पर यह ऐच्छिक रहेगा। इससे छोटे प्रतिष्ठान बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी आर्थिक गतिविधि को सुचारू रख सकेंगे जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होंगी।

हॉस्पीटल-आर्किटेक्ट, सेवा प्रदाता भी कानून के दायरे में

उन्होंने बताया कि संशोधन का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने चिकित्सकीय इकाइयों जैसे क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रसूति गृह, आर्किटेक्ट, कर सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, सेवा प्रदाता, सेवा मंच और इसी तरह के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कानून के अंतर्गत शामिल कर दिया है। इससे इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और लाभों का अधिकार प्राप्त होगा।

विद्युत एवं यात्रिंकी के नवसृजित पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ

कैबिनेट ने शुक्रवार की बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद अब विद्युत एवं यांत्रिकी के नवसृजित पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। पद पहले ही सृजित हो गए थे, लेकिन वे नियमावली में शामिल नहीं थे। लिहाजा, प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा नियामवली में पांचवें वेतन आयोग का ही जिक्र था। अब संशोधन करके सातवां वेतनमान कर दिया गया है।

पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा विधानमंडल में

कैबिनेट ने निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय का त्रिस्तरी पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 को विधानमंडल में रखे जाने की मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव वित्त विभाग ने रखा था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Up Latest News UP Cabinet Decision
