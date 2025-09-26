Cabinet decision New schemes will be launched Lucknow Ayodhya Rampur Baraut government will provide 970 crore for land कैबिनेट फैसला: लखनऊ, अयोध्या और रामपुर में आएंगी नई योजनाएं, जमीन के लिए 970 करोड़ देगी सरकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी सरकार प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये योजनाएं लाई जाएंगी।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताFri, 26 Sep 2025 07:07 PM
यूपी सरकार प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। लखनऊ में नैमिष नगर से नई आवासीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपये शासन से दिया जाएगा। इस योजना के लिए पहले चरण में लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, गोपारामऊ व धतिंगरा में कुल 1084 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। लखनऊ में ही वरुण विहार योजना के लिए 2664 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। शासन द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपये शासन दिया जाएगा।

वरुण विहार योजना के लिए भलिया, आदमपुर, इंदवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, महलवारा, तेजकृष्णा, खेड़ा, रेवरी, सकरा गांव की जमीन ली जाएगी। यह जमीनें सरोजनीनगर व सदर तहसील में हैं इसमें निजी लोगों से 1013 हेक्टेयर और सरकारी भूमि 71 हेक्टेयर शामिल है। भूमि अधिग्रहण पर 2315 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आवास विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 250 करोड़ रुपये दिया जाएगा।

इसके अलावा अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से रिधौरा, कंचनपुर, लालपुर व मोंचा में 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। शासन अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये देगा। रामपुर में पांच गांवों बढ़पुरा, शर्की, ताशका, भमरौआ और पहाड़ी में 106 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। शासन इसके लिए 100 करोड़ रुपये देगा। बागपत बड़ौत में टटीरी तहसील की 8.51 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये शासन स्तर से दिया जाएगा।

