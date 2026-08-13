इस जिलें में बनाने जा रहा है बाईपास, दिल्ली-नोएडा जाते समय लगने वाले जाम से राहत मिलेगी
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बाईपास बनाने जा रहा है। 70 करोड़ की लागत से 10 किमी. लंबा बाईपास बनेगा। यह बाईपास गांव नया बांस नहर से चमन नगरिया होते हए टैंटीगांव तक बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़वासियों को खैर के जाम से राहत मिलने का खाका बन चुका है। दिल्ली-नोएडा जाते समय खैर कस्बे में लगने भीषण जाम में फंसने से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए अलीगढ विकास प्राधिकरण (एडीए) 70 करोड़ की लागत से 10 किमी. लंबा बाईपास बनेगा। यह बाईपास गांव नया बांस नहर से चमन नगरिया होते हए टैंटीगांव तक बनाया जाएगा। बाईपास निर्माण के प्रस्ताव पर गुरुवार को एडीए की बोर्ड बैठक में मुहर लगेगी।
अलीगढ़-पलवल हाईवे (एनएच-334 डी) पर खैर कस्बे में लगने वाला जाम बड़ी समस्या है। इस हाईवे पर एनएचएआई द्वारा भी बाईपास का निर्माण चल रहा है। वहीं दूसरा बाईपास एडीए बनाएगा। एडीए के अनुसार नया बास नगर से टेटी ग्राम मार्ग, चमन नगरिया होते हाईवे तक एडीए की महायोजना में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ा मार्ग है। पिछले दिनों एडीए द्वारा इस हाईवे पर सर्वे कराया गया। सर्वे के अनुसार खैर अनाज मंडी में आने वाले ट्रकों की आवाजाही कस्बे के ही मुख्य मार्ग से होती है। इस वजह से यहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। प्रस्तावित बाईपास मंडी के पीछे वाले मार्ग से होकर जाएगा। ऐेसे में बाईपास से आने वाले ट्रकों को मंडी के ही पिछले गेट से एंट्री मिल जाएगी तो मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बाईपास निर्माण की लागत वसूली के लिए टोल एलोकेशन मॉडल का परीक्षण भी प्रस्तावित है।
किशनपुर में बनेगी आवासीय व व्यवसायिक परियोजना
एडीए बोर्ड बैठक में किशनपुर आवासीय व वाणिज्यिक परियोजना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह परियोजना 6680 वर्गमीटर एडीए स्वामित्व वाली जमीन पर आएगा। इसे निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित कराए जाने का प्लान है।
गभाना में बनेगा गेस्ट हाउस, जोनल ऑफिस व मिड-वे
गभाना में 8.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एडीए का जोनल ऑफिस, गेस्ट हाउस व मिड-वे बनाया जाएगा। मिड-वे में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होंगी। हाईवे से सटे होने के चलते यहां खानपान से जुड़े बड़े ब्रांडों को बुलाया जा सकता है।
कमिश्नरी सभागार में होगी एडीए बोर्ड बैठक
एडीए की बोर्ड बैठक गुरूवार को दोपहर एक बजे से कमिश्नरी सभागार में होगी। कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ग्रेटर अलीगढ़, राजपुर ओद्योगिक सिटी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे।
एडीए वीसी कुलदीप मीणा बोले-
एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने बताया कि एडीए की बोर्ड बैठक में कई परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिसमें ग्रेटर अलीगढ़, राजपुर ओद्योगिक सिटी, खैर में बाईपास निर्माण सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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