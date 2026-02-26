Hindustan Hindi News
बाय-बाय...मैं जा रहा, मां बुला रही; रिटायर्ड इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने जहर खाकर दी जान

Feb 26, 2026 05:35 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
कानपुर के चकेरी में रिटायर्ड सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर के 38 वर्षीय बेटे अमर सिंह ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मां की मौत और बेरोजगारी से वह तनाव में था। कांशीराम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है।

बाय-बाय...मैं जा रहा, मां बुला रही; रिटायर्ड इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने जहर खाकर दी जान

कानपुर के चकेरी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। रिटायर्ड सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चकेरी के घाऊखेड़ा निवासी मुन्नीलाल सिंह सीबीसीआईडी से इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके परिवार में इकलौता बेटा 38 वर्षीय अमर सिंह, बहू नेहा, पोती कृतिका और शादीशुदा बेटी मीनू हैं।

इकलौते बेटे ने सुसाइड किया

मुन्नीलाल सिंह के मुताबिक अमर सिंह ने होम्योपैथी से बी-फार्मा की पढ़ाई की थी, लेकिन लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। नौकरी के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई जल्द होनी थी। फिलहाल वह परिवार का खर्च चलाने के लिए फूड डिलीवरी का काम कर रहा था।

मानसिक तनाव में था अमर सिंह

परिवार के अनुसार नवंबर माह में अमर सिंह की मां मायादेवी का निधन हो गया था। मां की मौत के बाद से वह गहरे मानसिक तनाव में रहने लगा था। मंगलवार सुबह उसने घर में बिजली का बिल अधिक आने की बात कहते हुए सबस्टेशन जाकर ठीक कराने की बात कही। इसके बाद वह मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपये लेकर घर से निकला। कुछ देर बाद जब वह लौटा तो सीधे छत पर चला गया।

मैं जा रहा, मां बुला रही है…

परिजनों ने बताया कि छत से नीचे आने के बाद उसने अचानक कहा, “अब मैं जा रहा हूं, मां बुला रही है।” यह सुनकर परिवार के लोग घबरा गए। कुछ ही क्षण बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आनन-फानन में परिजन उसे कांशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

मानसिक तनाव के चलते सुसाइड

चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक द्वारा मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। इकलौते बेटे की मौत से पिता मुन्नीलाल सिंह और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। बेरोजगारी और पारिवारिक आघात के कारण उपजे मानसिक तनाव को इस त्रासदी की बड़ी वजह माना जा रहा है।

