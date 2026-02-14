इस साल मई तक CM योगी के शहर को मिलेगी विश्व स्तरीय सौगात, स्टूडेंट्स को खासतौर पर होगा लाभ
प्रदेश सरकार ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के नाम पर गोरखपुर में विश्व स्तरीय ज्ञान विज्ञान पार्क बना रही है। 15.89 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे ज्ञान विज्ञान पार्क को मई 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा 46.88 करोड़ रुपये से वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण भी कराया जा रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को इस साल मई 2026 तक ज्ञान विज्ञान पार्क की सौगात मिल जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने शनिवार को गोरखपुर में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के नाम पर गोरखपुर में विश्व स्तरीय ज्ञान विज्ञान पार्क बना रही है। 15.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन ज्ञान विज्ञान पार्क का निर्माण मई 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा 46.88 करोड़ रुपये से वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण भी कराया जा रहा है। इन दोनों कामों के पूरा होने पर स्टूडेंट्स का बड़ा फायदा होगा।
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आधुनिकीकरण एवं महंत अवेद्यनाथ ज्ञान विज्ञान पार्क की स्थापना के कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब थे। ज्ञान विज्ञान पार्क में प्राचीन भारतीय इतिहास पर गैलरी बनाई जा रही है जिसके क्लास रूम को इनोवेशन हब के रूप में तब्दील किया जा रहा है। विज्ञान में छात्रों की रूचि जगाने के लिए फन साइंस गैलरी बनाई जा रही है। इसके अलावा डायनासोर के जीवन वृत्त को रेखांकित करते हुए विशाल मॉडल लगाए जा रहे हैं।
डायनासोर की तीन प्रजातियों के मॉडल ऐसे होंगे जो स्वचलित होंगे। ओपेन थियेटर, थ्रीडी थिएटर का ऑडोटोरियम, एक्टिविटी लैब भी बनाई जा रही है। यहां खगोलविज्ञान में रूचि रखने वाले लोग एवं छात्र तारों की दुनिया की आभासी यात्रा करने के साथ खेल-खेल में विज्ञान सीखेंगे। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई 2024 से नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण और 5 मई 2025 से ज्ञान विज्ञान पार्क के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। विज्ञान पार्क का कार्य मार्च 2026 और नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होगा।
निर्माणाधीन विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला का लिया जायजा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण कार्य एवं निर्माणाधीन विज्ञान पार्क का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्य में तेजी लाने, परिसर में पौधरोपण करने और नक्षत्रशाला को आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। विज्ञान पार्क के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसी को कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि पार्क का निर्माण इस प्रकार करें कि यह न केवल गोरखपुर, बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए विज्ञान शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन सके। निरीक्षण के दौरान जीडीए के ओएसडी पुष्पराज सिंह, अधिशासी अभियंता राकेश प्रताप, सहायक अभियंता राज बहादुर सिंह और चयनित फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें