अंगूठे का क्लोन बना बड़े-बड़े फर्जीवाड़े करता रहा पूर्वांचल का ये गैंग, यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा

संक्षेप:

जांच में पता चला कि गिरोह का संचालन गोरखपुर के शाहपुर के बिछिया निवासी श्याम बिहारी गुप्ता करता था। महाराजगंज के निचलौल निवासी इमरान खान को डिग्री भेजी जाती थी, वह हुमायूंपुर में किराए के मकान में रहकर थ्री-डी प्रिंटर के माध्यम से ट्रेसिंग पेपर पर अंगूठे का प्रिंट निकालता था।

Dec 21, 2025 02:24 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
अंगूठे का क्लोन बनाकर फर्जी डिग्री से लेकर आधार कार्ड तक तैयार करने और फिर बड़े-बड़े फर्जीवाड़ों को अंजाम देने वाले पूर्वांचल के गैंग पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इस गैंग के खिलाफ गोरखपुर कोतवाली में पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। गिरोह में पांच जालसाज हैं जिसमें गैंग लीडर महराजगंज जिले का है। इस गिरोह का खुलासा मई 2025 में हुआ था। उस दौरान अंगूठे का क्लोन तैयार कर अवैध अंकपत्र, आधार कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किया गया था।

मई 2025 में कोतवाली पुलिस ने अंगूठे का क्लोन बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा था। जांच में पता चला था कि गिरोह का संचालन शाहपुर के बिछिया निवासी श्याम बिहारी गुप्ता करता था। महाराजगंज के निचलौल निवासी इमरान खान को डिग्री भेजी जाती थी, वह हुमायूंपुर में किराए के मकान में रहकर थ्री-डी प्रिंटर के माध्यम से ट्रेसिंग पेपर पर अंगूठे का प्रिंट निकालता था। बाद में यह प्रिंट गणेश चौक स्थित एक व्यक्ति को दिया जाता, जो फ्लैश और पालिमर स्टांप की मदद से अंगूठे का क्लोन बना देता था।

जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह गिरोह बेरोजगार युवकों को झांसे में लेकर असली के नाम पर कूटरचित डिग्रियां बांटता था और उसके बदले मोटी रकम लेता था। गिरोह ने इसके लिए बकायदा गुलरिहा इलाके में एक आफिस भी खोल रखा था। जिन लोगों को डिग्री बांटी थी उसमें गाजियाबाद और चेरापूंजी की एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था। हालांकि पुलिस की जांच में चेरापूंजी में इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली यानी वह फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से डिग्री बनाते थे। वहीं गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी की जांच में टीम लगी है।

बिजली चोरी में भी आरोपित है इमरान

पुलिस के अनुसार गैंग लीडर समेत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। गैंग लीडर इमरान खान पर पूर्व में विद्युत अधिनियम समेत अन्य मामलों में भी अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य आपराधिक नेटवर्क और अवैध गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है।

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई

-गैंग लीडर: इमरान खान पुत्र फुन्ने खान,कोर्ट मोहल्ला, गली वार्ड नंबर 7, निचलौल, महराजगंज,हाल पता मनसाबाग कॉलोनी, हुमायूपुर उत्तरी, थाना गोरखनाथ

-श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम पुत्र अर्जुन लाल गुप्ता निवासी बिछिया, यूनियन बैंक एटीएम वाली गली, थाना शाहपुर

-संदीप चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान निवासी क्रिसेंट एकेडमी, धर्मपुर, गीता वाटिका के निकट, थाना शाहपुर

-जयंत प्रताप सिंह पुत्र जगरनाथ प्रसाद निवासी एम-26, चिउटीजाम, पोस्ट जंगल कौड़िया, थाना चिलुआताल

-तबरेज पुत्र अब्दुल खालिद निवासी हिंदी मोहल्ला, टिकुलिया पुल के पास, वार्ड नंबर 9, थाना निचलौल व दुकान पाण्डेय मोहल्ला, नगर पंचायत वार्ड नंबर 8, थाना निचलौल

