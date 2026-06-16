मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा, 10 हजार रुपये वर्गमीटर तक बढ़े संपत्तियों के दाम, देखें लिस्ट
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों की दरें बढ़ा दी हैं। संपत्तियां की दरों में 2 से 10 हजार प्रति वर्गमीटर की वृद्धि होने से अब लोगों को संपत्तियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
UP News: मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों की दरें बढ़ा दी हैं। संपत्तियां की दरों में 2 से 10 हजार प्रति वर्गमीटर की वृद्धि होने से अब लोगों को संपत्तियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आवास एवं विकास परिषद सर्किल मेरठ की अधिकतर आवासीय योजनाओं में भी संपत्तियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं।
माधवपुरम से लेकर मंगलपांडे नगर आवासीय योजना तक प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से बढ़े हुए रेट की सूची सर्किल को प्राप्त हो गई है। अब संपत्ति की बिक्री नए रेट के आधार पर ही होगी। आवासीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी विकासपुरी में 10 हजार और मोहनपुरी योजना में 8 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की हुई है। परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यालय द्वारा रिवाइज रेट प्राप्त हो गए हैं। अब नए रेटों पर ही संपत्तियों की बिक्री की जाएगी।
ये हुए संपत्ति के रेट प्रति वर्ग मीटर
|योजना का नाम
|स्वीकृत दर
|पुरानी दरें
|शास्त्रीनगर योजना संख्या 7
|39200
|36000
|जागृति विहार विस्तार संख्या 11
|35000
|32000
|मंगलपांडे नगर
|41500
|38000
|माधवपुरम सेक्टर 1 से 4
|21800
|20000
|माधवपुरम आश्रयहीन योजना
|18000
|11500
|शास्त्रीनगर योजना संख्या 3
|34000
|31000
|शास्त्रीनगर दुकानें
|38340
|26000
|मोहनपुरी
|28000
|36000
|विकासपुरी
|38000
|28000
यूपी रेरा ने सात जिलों की 14 परियोजनाओं को दी हरी झंडी
उधर, उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति देते हुए यूपी रेरा ने अपनी 204वीं प्राधिकरण बैठक में सात जिलों की 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान दी है। करीब 2,285.68 करोड़ के निवेश वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3,548 आवासीय और व्यावसायिक इकाईयां विकसित होगी। इससे न केवल नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ सचिव महेन्द्र वर्मा भसी मौजूद थे।
अन्य जिलों को भी मिला विकास का अवसर
मथुरा में 71.35 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना के माध्यम से 268 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। बरेली में 226.63 करोड़ की परियोजना के तहत 374 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी में 9.74 करोड़ के निवेश वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 17 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। बाराबंकी में 60.25 करोड़ की लागत से 144 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना को स्वीकृति मिली है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें