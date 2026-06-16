मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा, 10 हजार रुपये वर्गमीटर तक बढ़े संपत्तियों के दाम, देखें लिस्ट

मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों की दरें बढ़ा दी हैं। संपत्तियां की दरों में 2 से 10 हजार प्रति वर्गमीटर की वृद्धि होने से अब लोगों को संपत्तियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

UP News: मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों की दरें बढ़ा दी हैं। संपत्तियां की दरों में 2 से 10 हजार प्रति वर्गमीटर की वृद्धि होने से अब लोगों को संपत्तियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आवास एवं विकास परिषद सर्किल मेरठ की अधिकतर आवासीय योजनाओं में भी संपत्तियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं।

माधवपुरम से लेकर मंगलपांडे नगर आवासीय योजना तक प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से बढ़े हुए रेट की सूची सर्किल को प्राप्त हो गई है। अब संपत्ति की बिक्री नए रेट के आधार पर ही होगी। आवासीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी विकासपुरी में 10 हजार और मोहनपुरी योजना में 8 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की हुई है। परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यालय द्वारा रिवाइज रेट प्राप्त हो गए हैं। अब नए रेटों पर ही संपत्तियों की बिक्री की जाएगी।

ये हुए संपत्ति के रेट प्रति वर्ग मीटर

योजना का नाम स्वीकृत दर पुरानी दरें शास्त्रीनगर योजना संख्या 7 39200 36000 जागृति विहार विस्तार संख्या 11 35000 32000 मंगलपांडे नगर 41500 38000 माधवपुरम सेक्टर 1 से 4 21800 20000 माधवपुरम आश्रयहीन योजना 18000 11500 शास्त्रीनगर योजना संख्या 3 34000 31000 शास्त्रीनगर दुकानें 38340 26000 मोहनपुरी 28000 36000 विकासपुरी 38000 28000

यूपी रेरा ने सात जिलों की 14 परियोजनाओं को दी हरी झंडी उधर, उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति देते हुए यूपी रेरा ने अपनी 204वीं प्राधिकरण बैठक में सात जिलों की 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान दी है। करीब 2,285.68 करोड़ के निवेश वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3,548 आवासीय और व्यावसायिक इकाईयां विकसित होगी। इससे न केवल नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ सचिव महेन्द्र वर्मा भसी मौजूद थे।