कारोबारी के मासूम बेटे की फिरौती के लिए हत्या, कुछ घंटे बाद ही मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर

संक्षेप: धर्मनगरी चित्रकूट के बरगढ़ कस्बे में एक कपड़ा व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस फास्ट हुई। कुछ घंटे बाद ही मुख्य अपहर्ता को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया।

धर्मनगरी चित्रकूट के बरगढ़ कस्बे में एक कपड़ा व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफन कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस फास्ट हुई। कुछ घंटे बाद ही मुख्य अपहर्ता को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उसके साथी को पैर में गोली मारकर पकड़ा है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और व्यापारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कारोबारी के बेटे का कोचिंग से लौटते समय गुरुवार की शाम अपहरण हुआ था। आक्रोशित व्यापारियों ने झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया है। सूचना पर डीआईजी, एसपी, एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए है। तनाव की स्थिति को देखते हुए चित्रकूट के अलावा बांदा, प्रयागराज व कौशांबी का भारी पुलिस बल बुलाया गया है।

कोचिंग से लौटते समय अपहरण बरगढ़ बाजार में रहने वाले कपड़ा व्यापारी अशोक केशरवानी का 13 वर्षीय बेटा आयुष केशरवानी गुरुवार की शाम को कोचिंग पढ़ने गया था। वापस आने के बाद करीब छह बजे वह अचानक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की। बतातते हैं कि शाम करीब पौने नौ बजे पिता के पास शातिरों ने फोन कर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इसके बाद ही परिजनों को बेटे के अगवा होने की जानकारी हुई। परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया।

इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आयुष की तलाश में सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालने शुरू किए। जिसमें आयुष को कल्लू उर्फ साहवे ईमान के साथ बाइक पर बैठा देखा गया। पुलिस ने कल्लू के ठिकाने पर तलाश शुरू की तो हैरान रह गई। वहां बाथरूम के अंदर दफन आयुष का शव बरामद हुआ। शातिरों ने आयुष की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। उसके ऊपर सीमेंट का मसाला लगाने के बाद मिट्टी और कूड़ा-करकट डाल दिया था। शव मिलने के बाद कस्बे में तनावपूर्ण हालात हो गए।

इधर पुलिस शातिरों की तलाश में जुट गई। शुक्रवार को तड़के खोजबीन के दौरान परानूबाबा के जंगल में आरोपी से पुलिस का एनकाउंट हुआ। एक शातिर को पुलिस ने मार गिराया। दूसरे को पैर में गोली मारकर पकड़ा है। मारे गए बदमाश के बारे में एएसपी सत्यपाल सिंह ने बताया कि शातिर कल्लू उर्फ साहवे ईमान निवासी कटरा चौराहा कर्मा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। कल्लू ही बाइक से आयुष को अपने साथ ले गया था। आयुष को बाइक चलाने का शौक था। उसे बाइक सिखाने के बहाने कल्लू लेकर गया था।

गोली मारकर गिरफ्तार किया गया दूसरा शातिर इरफान अंसारी कटरा चौराहा कर्मा थाना घूरपुर प्रयागराज का रहने वाला है। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वारदात में शामिल एक अन्य शातिर फरार हो गया है। उसकी पुलिस तलाश कर रही है।

आक्रोशित लोगों मनाने में जुटे अधिकारी, जाम खोलने को तैयार नहीं घटना के विरोध में शुक्रवार को सुबह परिजनों और लामबंद व्यापारियों ने बरगढ़ मोड़ तिराहे पर झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में जाम लगा दिया। बसंत पंचमी में प्रयागराज स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की लंबी लाइन जाम के दौरान लगी हुई है। डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल बांदा राजेश एस, एसपी अरुण कुमार सिंह, एएसपी सत्यपाल सिंह भारी पुलिसबल के साथ डटे हुए है। अधिकारी किसी तरह परिजनों को समझाने में लगे है। लेकिन परिजन और व्यापारियों का कहना है कि आयुष की हत्या में शामिल सभी शातिरों का एनकाउंटर किया जाए।

कपड़ा व्यापारी के मकान में दुकान खोले थे शातिर प्रयागराज के रहने वाले कल्लू उर्फ साहवे ईमान व इरफान अंसारी बरगढ़ कस्बे में बक्शा बेचने की दुकान चलाते थे। शुरुआत में इन लोगों ने कपड़ा कारोबारी अशोक केशरवानी के मकान में किराए पर दुकान लिया था। बाद में 25 हजार रुपये किराया न देने पर व्यापारी और इनका विवाद हुआ। जिस पर अशोक केशरवानी ने इनका सामान बाहर फेंक दिया था। इसके बाद इन लोगों ने कुछ दूरी पर दूसरी जगह किराए में कमरा लेकर दुकान खोल ली। इसी विवाद के चलते इन लोगों ने योबनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

पड़ोसी दुकानदार ही निकला कातिल, शौचालय में मिला शव पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की और परिजनों की शंका के आधार पर पड़ोस के ही एक दुकानदार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो रूह कंपा देने वाला सच सामने आया। शातिरों ने पकड़े जाने के डर से और फिरौती न मिलने की सूरत में मासूम आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार रात को ही उसकी लाश एक शौचालय से बरामद की, जहाँ उसे छिपाया गया था।

पुलिस एनकाउंटर: एक ढेर, दूसरा घायल मासूम की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। रात में ही फरार चल रहे अपहरणकर्ताओं की घेराबंदी शुरू हुई। बरगढ़ थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं, एक अन्य शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

व्यापारियों का फूटा गुस्सा, हाईवे पर लगाया जाम शुक्रवार सुबह जैसे ही आयुष की हत्या की खबर कस्बे में फैली, व्यापारी आक्रोशित हो उठे। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और बरगढ़ मोड़ के पास हाईवे पर मासूम का शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों और व्यापारियों की मांग है कि इस साजिश में शामिल अन्य सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।