Hindi NewsUP Newsbusinessman wrote a letter to the CM slit his veins eight times and then hanged himself
योगी जी मेरी मौत का जिम्मेदार...सीएम के नाम लेटर लिखकर आठ बार काटी नस, फिर फंदे से झूला कारोबारी

संक्षेप:

कानपुर में बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर एक कारोबारी ने चाकू से दोनों हाथों की सात-आठ बार नस काटी और फिर मफलर से फंदा लगाकर जान दे दी। उसने मुख्यमंत्री योगी के नाम सुसाइड नोट भी लिखा है।

Dec 24, 2025 07:18 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा बर्रा विश्वबैंक रहने वाले कारोबारी ने सोमवार रात को चाकू से दोनों हाथों की सात-आठ बार नस काटी और फिर मफलर से फंदा लगाकर जान दे दी। उसने मुख्यमंत्री योगी के नाम सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें उसने सीएम को न्यायप्रिय बताते हुए परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। कारोबारी की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

बर्रा विश्व बैंक डी ब्लॉक निवासी 46 वर्षीय ओमेंद्र सिंह पत्नी अंजना और बेटों मांडव्य व मार्तव्य के साथ रहते थे। उनकी पत्नी हैलट में स्टाफ नर्स हैं। बड़े भाई उदय ने बताया कि करीब छह साल से ओमेंद्र दामोदर नगर में रहने वाले दिव्येंद्र सचान के साथ पार्टनरशिप में सोलर पैनल का काम कर रहे थे। दिव्येंद्र धोखाधड़ी कर रहा था। जानकारी पर भाई ने विरोध किया तो वह विवाद करने लगा। इसकी वजह से भाई मानसिक तनाव में चल रहा था। सोमवार को बहू ड्यूटी पर गई थी। उसके दोनों बच्चे मां रामवती के साथ पहली मंजिल पर थे। इस बीच भाई ओमेंद्र बाहर से आया और दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चला गया।

बहू जब रात को ड्यूटी से लौटी तो कमरे में भाई का शव फंदे से लटकता मिला। उसके हाथ से खून बह रहा था। पास ही एक चाकू पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच-पड़ताल की। पुलिस को भाई के पास से दो पन्ने को सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी से परेशान होकर आत्महत्या की बात कही है। बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कारोबारी ने पहले दोनों हाथों की नसों को चाकू से काटा उसके बाद मफलर से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। शिकायत पर दिव्येंद्र सचान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार के लिए

दो पन्नों के सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

ओमेंद्र ने दो पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है ‘योगीजी आप न्यायप्रिय हैं, मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो। पूरे जीवन ईमानदारी से काम किया। उस पर मेरा यह हश्र हुआ। मेरी मौत का जिम्मेदार पार्टनर दिव्येंद्र सचान है। उसके साथ काम करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मेरे मरने के बाद परिवार को परेशान ना किया जाए। मैं आपका प्रशंसक हूं। आप पर पूरा भरोसा है, मेरे परिवार को न्याय दिलाएं।

