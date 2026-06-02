सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी का मर्डर; गला रेतकर मार डाला, कुंडल खींचने के दौरान दोनों कान फाड़े

सहारनपुर के अंबेहटा कस्बे में दिनदहाड़े लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने घर में अकेली मौजूद 58 वर्षीय पूनम मित्तल की गला रेतकर हत्या कर दी। नकदी और जेवर लूटने के साथ कानों के कुंडल भी नोच लिए, जिससे दोनों कान फट गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

सहारनपुर के कोतवाली नकुड़ क्षेत्र के कस्बा अंबेहटा में सोमवार को दिनदहाड़े दिलदहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के दौरान व्यापारी की पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बदमाश घर में रखे नगदी, जेवरात और मृतका के कानों से कुंडल और अंगूठी भी ले गए। कुंडल खींचने के दौरान बदमाशों ने महिला के दोनों कान फाड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। पुलिस के अनुसार कस्बा अंबेहटा के मोहल्ला झावरी निवासी संजय मित्तल मुख्य बाजार में कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। सोमवार को वह दुकान पर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी 58 वर्षीय पूनम मित्तल अकेली थीं। दोपहर करीब सवा दो बजे व्यापारी ने अपने नौकर को घर खाना लेने भेजा। उस समय तक सब कुछ सामान्य था।

लूट का विरोध करने पर कारोबारी की पत्नी की हत्या करीब सवा तीन बजे पूनम मित्तल ने अपनी भाभी कौशल निवासी शामली से फोन पर बातचीत की थी। इसके कुछ देर बाद बदमाश घर में घुस आए। आशंका है कि बदमाशों ने पहले घर में रखी अलमारियों, संदूक और लॉकर को खंगाला। इसी दौरान पूनम मित्तल ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की। अलमारियों में रखी नगदी और जेवरात समेटने के साथ मृतका के कुंडल और हाथ की अंगूठी भी उतार ली। बदमाशों ने महिला के कुंडल खींचे तो उनके दोनों कान फट गए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए।

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस सूचना मिलते ही कोतवाली नकुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिनदहाड़े हुई वारदात के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। पुलिस-प्रशासन से जल्द से जल्द हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तथा घटना के खुलासे की मांग की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों की तलाश में जुटी है।

व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों ने साफ कहा कि यदि पुलिस जल्द हत्यारों तक नहीं पहुंची तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। व्यापारियों का कहना था कि कस्बे में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने चौकी प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग उठाई। लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता कम होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

कई थानों की फोर्स ने संभाला मोर्चा हत्या की सूचना के बाद नकुड़, गंगोह, रामपुर मनिहारान, सरसावा और तीतरों थाना क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। देर शाम तक क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं व्यापारियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की।