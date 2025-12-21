व्यापारी था सॉफ्ट टारगेट, पहली वारदात को अंजाम देने से पहले ही ढेर हुआ मुख्तार का गुर्गा

संक्षेप: सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश पूर्वांचल के बाद पश्चिम यूपी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई में वह पश्चिम में पहली वारदात को अंजाम देने से पहले ही ढेर हो गया।

सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश पूर्वांचल के बाद पश्चिम यूपी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई में वह पश्चिम में पहली वारदात को अंजाम देने से पहले ही ढेर हो गया। सिराज सहारनपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। व्यापारी उसका सॉफ्ट टारगेट थे। बताया जा रहा है कुख्यात बदमाश मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर था, फिलहाल वह अपना गैंग भी चला रहा था। सुल्तानपुर में अपनी दहशत के लिए जाना जाने वाला सिराज हरियाणा-पंजाब बॉर्डर के रास्ते सहारनपुर पहुंचा था और पिछले कुछ दिनों से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।

काफी समय से बदमाश को तलाश रही एसटीएफ को जैसे ही सिराज के सहारनपुर में होने का इनपुट मिला तो टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई और उसकी निगरानी शुरू कर दी। जिसके बाद रविवार की सुबह टीम ने कुख्यात बदमाश को गंगोह-शेरमऊ मार्ग पर गांव सलारपुरा के पास घेर लिया। खुद को घिरा देख उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया। हालांकि वह अभी अपने साथ अनेकों सवालों के जवाब ले गया। मतलब साफ है कि यदि एसटीएफ द्वारा समय पर कार्रवाई ना होती तो वह जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल हो सकता था और वह पूर्वांचल के बाद पश्चिम यूपी में अपना दबदबा कायम करने में सफल हो जाता।

अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था सिराज कुख्यात सिराज सुल्तानपुर और आस-पास के जिलों में अपने गैंग के साथ अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बना चुका था, उसके खिलाफ दर्ज अपराधों की लंबी सूची पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। सिराज का आपराधिक सफर वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। इसके बाद सिराज ने अपराध की दुनिया में अपने दबदबे को और मजबूत किया। सिराज को केवल लूट करने का शौक नहीं था बल्कि अपने दबंगई दिखाने का भी बड़ा शौक था। इसी क्रम में उसने सुल्तानपुर के अवंतिका होटल के मालिक पर जानलेवा हमला किया।

सिराज का यह हमला सिर्फ पैसे की लूट के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी ताकत और गैंग की दबंगई को साबित करने की एक कोशिश थी। वर्ष 2021 में सिराज ने अपने परिवार और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने ही पड़ोसी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिससे यह साफ हो गया कि उसका आतंक अब घर तक पहुंच चुका था। फिर 2023 में सिराज ने एक और जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस बार उसने जमीन के धंधे में वर्चस्व बनाए रखने के लिए अधिवक्ता आजाद समेत दोनों सगे भाइयों पर हमला किया, जिसमें अधिवक्ता आजाद की हत्या कर दी गई और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने सिराज पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। सिराज के इन अपराधों ने यह साबित कर दिया कि वह न सिर्फ एक खतरनाक अपराधी था, बल्कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी था।

एसटीएफ ने मारी बाजी, हाथ मलती रह गई सहारनपुर पुलिस एसटीएफ की कार्रवाई ने एक बार फिर सहारनपुर पुलिस को पीछे छोड़ दिया। एक लाख के ईनामी सिराज अहमद पर विभिन्न अपराधों के दर्ज मामलों की लंबी सूची थी। जिसके बाद भी वह सहारनपुर तक पहुंचा लेकिन उसे पकड़ने में सहारनपुर पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। एसटीएफ के मुताबिक कुख्यात बदमाश सहारनपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे एसटीएफ ने समय रहते मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम ने न केवल अपनी कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई से अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई, बल्कि इस दौरान सहारनपुर पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई।

हथियारों और डिजिटल तकनीक से लैस था कुख्यात कुख्यात अपराधी सिराज न केवल अपने खतरनाक अपराधों के लिए जाना जाता था, बल्कि उससे बरमादगी को देखे तो वह हथियारों और डिजिटल तकनीक का भी विशेषज्ञ था। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से दो पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस के अलावा वाई-फाई डोंगल और दस्तावेजों के अलावा बैग भी बरामद हुआ।

एसटीएफ टीम पर लगातार बरसाता रहा गोलियां एसटीएफ टीम द्वारा जब बाइक सवार दोनों लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक पर पीछे बैठा सिराज अहमद अचानक एसटीएफ टीम पर गोलियां बरसाने लगा जिसमें एसटीएफ टीम बाल-बाल बची। टीम द्वारा जब उनको सरेंडर करने के लिए बोला गया तो वह फिर टीम पपर जान से मारने की नियत से फायरिंग करता रहा। जिसके बाद जवाबी पायरिंग में उसके एसटीएफ की गोली लगी और वह बाइक से नीचे गिर गया जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।