लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारोबारी के बेटे की दबंगई, छात्राओं से भरी स्कूल वैन में मारी टक्कर, दो घायल

लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारेाबारी के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। महानगर में स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार फार्च्यूनर दौड़कर मिडलैंड अस्पताल के पास स्कूली वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन सवार माउंट कार्मल स्कूल की नौ छात्राओं में दो घायल हो गई। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। घायल बच्चियों को महानगर स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

एसीपी महानगर अंकित कुमार ने बताया कि तफ्तीश में पता चला कि फार्च्यूनर त्रिदेव इंटरप्राइजेज के नाम रजिस्टर्ड है। यह फर्म अलीगंज के रहने वाले स्क्रैप कारोबारी सुशील कुमार अग्रवाल की है। सुशील का बेटा रजत फार्च्यूनर चला रहा था। शुक्रवार सुबह माउंट कार्मल स्कूल की वैन बच्चियों को लेकर नीरा हॉस्पिटल की ओर से आ रहा था। वहीं, फार्च्यूनर मिडलैंड हॉस्पिटल की ओर से आ रही थी। फार्च्यूनर की रफ्तार तेज थी। एकाएक अनियंत्रित हुई और वैन में टक्कर मारते हुए एक इमारती की बाउंड्रीवाल में लगी होर्ल्डिंग में जा घुसी।हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में सवार बच्चियां चीख-पुकार कर रही थी।