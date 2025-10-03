businessman son riding Fortuner rammed into school van full female students injuring two In Lucknow लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारोबारी के बेटे की दबंगई, छात्राओं से भरी स्कूल वैन में मारी टक्कर, दो घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbusinessman son riding Fortuner rammed into school van full female students injuring two In Lucknow

लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारोबारी के बेटे की दबंगई, छात्राओं से भरी स्कूल वैन में मारी टक्कर, दो घायल

लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारेाबारी के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। महानगर में स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार फार्च्यूनर दौड़कर मिडलैंड अस्पताल के पास स्कूली वैन को टक्कर मार दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 3 Oct 2025 02:52 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारोबारी के बेटे की दबंगई, छात्राओं से भरी स्कूल वैन में मारी टक्कर, दो घायल

लखनऊ में फार्च्यूनर सवार कारेाबारी के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। महानगर में स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार फार्च्यूनर दौड़कर मिडलैंड अस्पताल के पास स्कूली वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन सवार माउंट कार्मल स्कूल की नौ छात्राओं में दो घायल हो गई। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। घायल बच्चियों को महानगर स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

एसीपी महानगर अंकित कुमार ने बताया कि तफ्तीश में पता चला कि फार्च्यूनर त्रिदेव इंटरप्राइजेज के नाम रजिस्टर्ड है। यह फर्म अलीगंज के रहने वाले स्क्रैप कारोबारी सुशील कुमार अग्रवाल की है। सुशील का बेटा रजत फार्च्यूनर चला रहा था। शुक्रवार सुबह माउंट कार्मल स्कूल की वैन बच्चियों को लेकर नीरा हॉस्पिटल की ओर से आ रहा था। वहीं, फार्च्यूनर मिडलैंड हॉस्पिटल की ओर से आ रही थी। फार्च्यूनर की रफ्तार तेज थी। एकाएक अनियंत्रित हुई और वैन में टक्कर मारते हुए एक इमारती की बाउंड्रीवाल में लगी होर्ल्डिंग में जा घुसी।हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में सवार बच्चियां चीख-पुकार कर रही थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रजत गाड़ी से उतरा उसने वैन चालक पवन को पकड़कर खींच लिया और पीटने लगा। उन्होंने चालक को रजत के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लोगों ने बच्चियों को निकालना शुरू किया। हादसे में वैन सवार 15 और 13 साल की दो बच्चियां चोटिल हो गई। उन्हें आनन फानन पुलिस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। जहां एक बच्ची के कंधे में दिक्कत के कारण उसे भर्ती कर लिया गया, जबकि अन्य को उनके अभिभावको के सुपुर्द कर लिया गया। अभिभावक बच्चियों को लेकर सुरक्षित चले गए। वैन में सात बच्चियां सवार थी। दो चोटिल हुई बाकी सुरक्षित हैं। एसीपी ने बताया कि फार्च्यूनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गाड़ी सीज कर दी गई है। दोनों चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Lucknow News Up Latest News Road Accident
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |