कारोबारी की सरेराह गोली मारकर हत्या, मरने से पहले अस्पताल ले जाने की लगाता रहा गुहार
यूपी के गाजीपुर में सरेराह कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद सड़क पर गिरा कारोबारी लोगों से अस्पताल लेकर जाने को गुहार लगाता रहा। लोग उसकी वीडियो बनाते रहे।
गाजीपुर, संवाददाता। यूपी के गाजीपुर में पुरानी रंजिश में कार सवार बदमाशों ने शहर के मिश्र बाजार इलाके में बाइक सवार कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई वारदात से सनसनी मच गई। गोली लगने के बाद कारोबारी अस्पताल लेकर जाने की गुहार लगाता रहा। लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि आसपास के लोगों की जानकारी पर पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली है। ‘महाकाल गैंग’ के सरगना और उसके साथियों पर वारदात करने का आरोप लग रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण भी मौके पर पहुंचे और लोगों से मामले की जानकारी ली।
मुफ्तीगंज मुहल्ला निवासी 25 वर्षीय मुहम्मद कैशन पुत्र मुहम्मद दाउद की जूते-चप्पल की दुकान है। वह बाइक से मिश्राबजार इलाके में गया था। इसी दौरान ठीक उसके बगल में आकर एक चार पहिया गाड़ी रुकी और उसमें सवार बदमाश ने पिस्टल निकालकर कैशन पर ललकारते हुए दो गोलियां मार दीं। एक गोली उसके पेट और दूसरी गोली गले में लगी। गोली लगते ही कारोबारी मौके पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देकर कार सवार बदमाश फरार हो गये।
भीड़भाड़ वाले इलाके में गोली चलने और कारोबारी के घायल होने से अफरातफरी मच गई। सड़क पर गिरा कारोबारी अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा और लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। किसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कारोबारी के पिता की तहरीर पर शुभम चौबे समेत तीन अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देर रात डीआईजी वैभव कृष्ण ने मिश्र बाजार पहुंचे और निरीक्षण किया।
2025 में कौसन पर दर्ज हुआ था केस
बताया जाता है कि शुभम और कौसेन के बीच पुरानी रंजिश थी। 2025 में कौसेन और शुभम के पिता अनिल चौबे के बीच एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें कौसेन पर गोली चलाने का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। फिलहा शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जुआ खेलने के विवाद में भी एक की गोली मारकर हत्या
इससे पहले शहर कोतवाली के मोहांव गांव के पासी टोला में सोमवार रात जुआ खेलने के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात पासी बस्ती में बकराबाद के कुछ लोग भी जुआ खेलने पहुंचे थे। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद होने पर एक पक्ष के दबंग ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 25 वर्षीय अजय पासी पुत्र प्रकाश पासी और 35 वर्षीय सुरेंद्र भारती पुत्र बिरजू घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। अजय ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
सूचना पर करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी ली। मृतक के चाचा की तहरीर पर बकराबाद के ग्राम प्रशासक (प्रधान) संजय बिंद के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। उधर, मंगलवार को एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय बिंद गले में मुझे गिरफ्तार करो की तख्ती डालकर कोतवाली में समर्पण कर दिया। पुलिस गिरफ्तार करके असलहा बरामदगी के लिए लार्ड कार्नवालिस के मकबरे पास ले गई, जहां उसने पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। वही आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।