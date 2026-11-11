कारोबारी की सरेराह गोली मारकर हत्या, मरने से पहले अस्पताल ले जाने की लगाता रहा गुहार

यूपी के गाजीपुर में सरेराह कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद सड़क पर गिरा कारोबारी लोगों से अस्पताल लेकर जाने को गुहार लगाता रहा। लोग उसकी वीडियो बनाते रहे।

गाजीपुर, संवाददाता। यूपी के गाजीपुर में पुरानी रंजिश में कार सवार बदमाशों ने शहर के मिश्र बाजार इलाके में बाइक सवार कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई वारदात से सनसनी मच गई। गोली लगने के बाद कारोबारी अस्पताल लेकर जाने की गुहार लगाता रहा। लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि आसपास के लोगों की जानकारी पर पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली है। ‘महाकाल गैंग’ के सरगना और उसके साथियों पर वारदात करने का आरोप लग रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण भी मौके पर पहुंचे और लोगों से मामले की जानकारी ली।

मुफ्तीगंज मुहल्ला निवासी 25 वर्षीय मुहम्मद कैशन पुत्र मुहम्मद दाउद की जूते-चप्पल की दुकान है। वह बाइक से मिश्राबजार इलाके में गया था। इसी दौरान ठीक उसके बगल में आकर एक चार पहिया गाड़ी रुकी और उसमें सवार बदमाश ने पिस्टल निकालकर कैशन पर ललकारते हुए दो गोलियां मार दीं। एक गोली उसके पेट और दूसरी गोली गले में लगी। गोली लगते ही कारोबारी मौके पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देकर कार सवार बदमाश फरार हो गये।

भीड़भाड़ वाले इलाके में गोली चलने और कारोबारी के घायल होने से अफरातफरी मच गई। सड़क पर गिरा कारोबारी अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा और लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। किसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कारोबारी के पिता की तहरीर पर शुभम चौबे समेत तीन अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देर रात डीआईजी वैभव कृष्ण ने मिश्र बाजार पहुंचे और निरीक्षण किया।

2025 में कौसन पर दर्ज हुआ था केस बताया जाता है कि शुभम और कौसेन के बीच पुरानी रंजिश थी। 2025 में कौसेन और शुभम के पिता अनिल चौबे के बीच एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें कौसेन पर गोली चलाने का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। फिलहा शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जुआ खेलने के विवाद में भी एक की गोली मारकर हत्या इससे पहले शहर कोतवाली के मोहांव गांव के पासी टोला में सोमवार रात जुआ खेलने के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात पासी बस्ती में बकराबाद के कुछ लोग भी जुआ खेलने पहुंचे थे। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद होने पर एक पक्ष के दबंग ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 25 वर्षीय अजय पासी पुत्र प्रकाश पासी और 35 वर्षीय सुरेंद्र भारती पुत्र बिरजू घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। अजय ने रास्ते में दम तोड़ दिया।