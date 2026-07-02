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बुलंदशहर में व्यापारी ने खुद को गोली से उड़ाया; शटर गिराकर दुकान में खुदकुशी, बाजार में हड़कंप

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बुलंदशहर/अनूपशहर
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बुलंदशहर के अनूपशहर में रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी नदीम की दुकान के अंदर गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस को मौके से तमंचा मिला है और मामले की जांच जारी है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट होगी।

बुलंदशहर में व्यापारी ने खुद को गोली से उड़ाया; शटर गिराकर दुकान में खुदकुशी, बाजार में हड़कंप

बुलंदशहर जिले के अनूपशहर में गुरुवार सुबह एक रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना से मुख्य बाजार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, मोहल्ला मीरा निवासी 50 वर्षीय नदीम मुख्य बाजार में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाते थे। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे वह रोज की तरह दुकान पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने दुकान का शटर खोला, अंदर गए और फिर शटर बंद कर लिया। कुछ ही मिनट बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

दुकानदार में खुद को मारी गोली,

आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शटर उठाकर देखा तो नदीम खून से लथपथ हालत में दुकान के अंदर पड़े थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, नदीम का व्यवहार बेहद सौम्य था और हाल ही में उन्होंने अपने एक बेटे और एक बेटी की शादी की थी। उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं।

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व्यापारियों ने शोक जताते हुए बाजार बंद किया

मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के बीच लेन-देन और पारिवारिक विवाद की चर्चा जरूर रही, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद व्यापारियों ने शोक व्यक्त करते हुए बाजार बंद कर दिया। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जुटने से कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति भी बनी रही। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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