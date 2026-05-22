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रामपुर में कारोबारी ने पत्नी संग खुद को गोली से उड़ाया, डायरी में लिखा- बाप कहलाने लायक नहीं

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, रामपुर
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रामपुर में कारोबारी ने पत्नी संग खुद को गोली मार ली। जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस को एक डायरी भी मिली है। जिसमें लिखी बातों से साफ जाहिर है कि कारोबारी सुनील अवसाद में चल रहा था। डायरी में लिखा है कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, वह उसे दुकान नहीं जाने देती है और जब वह दर्द से कराहती है।

रामपुर में कारोबारी ने पत्नी संग खुद को गोली से उड़ाया, डायरी में लिखा- बाप कहलाने लायक नहीं

रामपुर जिले के मशहूर बर्तन कारोबारी सुनील रस्तोगी ने कैंसर पीड़ित पत्नी संग खुद को गोली मारकर जान दे दी। रोज की तरह सुबह करीब सवा सात बजे टहलकर घर लौटने के कुछ देर बाद ही फायर की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। कारोबारी दंपति के रक्तरंजित शव घर की छत पर पड़े मिले, जबकि पास में लाइसेंसी रायफल बरामद हुई। सूचना मिलते ही एसपी सोमेंद्र मीना ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

डायरी में कारोबारी ने खुद को बदनसीब पिता बताया

जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें कारोबारी ने खुद को बदनसीब पिता बताते हुए बीमार पत्नी को साथ ले जाने का जिक्र करते हुए बच्चों से माफी मांगी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि परिजनों की ओर से असलहा साफ करने के दौरान गोली चलने की बात कही गई है।नगर के मुख्य बाजार स्थित बजरंग चौक के पास सुनील रस्तोगी (55) घर के नीचे ही बर्तन की दुकान चलाते थे। परिवार में पत्नी नेहा रस्तोगी (52) के अलावा 22 वर्षीय बेटा पीयूष व 19 वर्षीय एक बेटी कृति है।

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कारोबारी की पत्नी कैंसर पीड़ित थी

परिजनों के मुताबिक उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थीं। गुरुवार सुबह दंपति टहलने गए और सवा सात बजे घर लौटे। करीब साढ़े सात बजे अचानक सुनील के घर से फायर की आवाज ने पड़ोस के लोगों को चौंका दिया। लोग जब तक कुछ समझ पाते, सुनील के घर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। लोग दौड़कर घर में दाखिल हुए और बच्चों के साथ ऊपर जाकर देखा तो सुनील और उनकी पत्नी नेहा रस्तोगी (52) के गोली गले शव खून में लथपथ हालत में छत पर पड़े हुए थे।

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डायरी में सुनील ने लिखी कई बातें

पुलिस को मिली डायरी में सुनील ने लिखा कि मेरे मन में दुखी होकर बहुत दिनों से आत्महत्या करने के विचार आ रहे है। लाख गुना दुखी हो जाएगा मेरा पीयूष। 18 महीने से श्रवन कुमार की तरह अपनी मम्मी का इलाज करा रहा है और मेरी भी देखभाल कर रहा हैं। ऐसे कब तक वह मेरी और मम्मी की सेवा करता रहेगा। इसलिए में अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना,अपनी पत्नी का हत्यारा व अपने बच्चों का बदनसीब..पिता कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। डायरी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने भी आत्महत्या की तरफ जांच को शुरू किया है।

रात में ही दिल्ली से घर लौटी थी बेटी

रिश्तेदारों ने बताया कि दंपति का एक बाइस वर्षीय बेटा पीयूष और उन्नीस वर्षीय एक बेटी कृति रस्तोगी है। कृति दिल्ली में रहकर सीए की तैयारी कर रही है। बुधवार रात को ही वह घर आई थी।

डायरी में लिखा - नहीं देखा जाता पत्नी का दर्द

डायरी में लिखी बातों से साफ जाहिर है कि कारोबारी सुनील अवसाद में चल रहा था। डायरी में लिखा है कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, वह उसे दुकान नहीं जाने देती है और जब वह दर्द से कराहती है तो उसका दर्द देखा नहीं जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि कारोबारी के घर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ था।

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पति को बचाने में तो नहीं गई नेहा की जान!

प्रथम दृष्टया घटनास्थल इस ओर भी इशारा कर रहा है कि गोली चलने से पहले सुनील और नेहा के बीच छीनाझपटी हुई थी। जीने की पहली सीढ़ी के पास टूटी चूड़ी के टुकड़े पड़े थे। इससे लोगों में यह अंदेशा गहरा गया कि रायफल लेकर ऊपर जाते वक्त सुनील को नेहा ने रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद भी नेहा सुनील को रोकने पीछे-पीछे ऊपर पहुंच गई। लेकिन वहां सुनील ने एकदम रायफल से गोली चलाई जो सुनील के सीने को चीरती हुई पीछे खड़ी नेहा के जा लगी।

साल भर पहले भी हादसे में जख्मी हुई थीं पत्नी

लोगों के अनुसार सुनील की पत्नी कैंसरग्रस्त थीं। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा था। सालभर पहले पत्नी हादसे में जख्मी हो गई थीं। उस वक्त भी काफी रुपए खर्च हुए थे। इससे सुनील आर्थिक दबाव में आ गए थे और डिप्रेशन जैसी हालत में रहते थे। बेटा फिलहाल, उनकी बर्तन की दुकान में हाथ बंटाने के साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था।

पत्नी कैंसरग्रस्त और आर्थिक दबाव में थे सुनील

लोगों के अनुसार सुनील की पत्नी कैंसरग्रस्त थीं। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा था। सालभर पहले पत्नी हादसे में जख्मी हो गई थीं। उस वक्त भी काफी रुपए खर्च हुए थे। इससे सुनील आर्थिक दबाव में आ गए थे और डिप्रेशन जैसी हालत में रहते थे। उन्हें सोना महंगा होने से बेटी की शादी की चिंता थी और बेटे को सर्राफे की दुकान खुलवाने की भी। उन्हें यह सब चिंताएं खाए जाती थीं। बेटा फिलहाल, उनकी बर्तन की दुकान में हाथ बंटाने के साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था।

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