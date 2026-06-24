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पुरानी रंजिश में कारोबारी का मर्डर; सिर में मारी गोली, 5 महीने पहले जमानत पर जेल से छूटा था

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बुलंदशहर/गुलापठी
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बुलंदशहर के गुलावठी में इलेक्ट्रिक व्हीकल दुकान पर बैठे रोहतास राणा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो आरोपी वारदात के बाद भाग रहे थे, तभी गश्त पर निकले थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने टीम के साथ दोनों को हथियार समेत दबोच लिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी भी घायल हो गए।

पुरानी रंजिश में कारोबारी का मर्डर; सिर में मारी गोली, 5 महीने पहले जमानत पर जेल से छूटा था

बुलंदशहर के गुलावठी क्षेत्र में पुराने नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने करीब पांच माह पहले जमानत पर जेल से छूटकर आए दोस्त की हत्या के आरोपी दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मय असलहा दबोच लिया, जिसमें वो चोटिल भी हो गए। एसएसपी ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक पूर्व में मारे गए दोस्त का पुत्र और दूसरा भतीजा है।

दुकान पर बैठे रोहतास राणा के सिर में मारी गोली

हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के ग्राम पारपा निवासी 42 वर्षीय रोहतास राणा ने पेट्रोल पंप के सामने एक हफ्ते पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुकान खोली थी। मंगलवार शाम करीब चार बजे बाइक सवार दो बदमाश दुकान पर आए और वहां बैठे रोहतास राणा पर गोलियां चला दीं। दोनों आरोपी जब वारदात कर भाग रहे थे तभी गश्त पर निकले थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भागते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा चोटिल भी हो गए।

इलाज के दौरान रोहतास की हुई मौत

पुलिस ने गंभीर रूप से घायल रोहतास राणा को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रोहतास राणा हापुड़ में अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के पार्टनर बलवीर की 19 जनवरी 2025 को हुई हत्या में मुख्य आरोपी था। उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी

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पुलिस जांच में खुला रंजिश का एंगल

रोहतास हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह हत्या पुरानी रंजिश और बिजनेस पार्टनर की हत्या का बदला लेने की नियत से की गई थी। पुलिस ने बिजनेस पार्टनर बलवीर के पुत्र पुष्पेंद्र और भतीजे विपिन को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। वहीं, व्यापारी के भाई सोनू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बिजनेस पार्टनर का हत्यारा था मृतक

पुलिस की गहन जांच में हत्या के पीछे का चौंकाने वाला कारण सामने आया है। दरअसल, 19 जनवरी 2025 को रोहताश ने अपने ही बिजनेस पार्टनर बलवीर की हापुड़ के गांव पारपा में हत्या कर दी थी। उस मामले में रोहतास जेल गया था और करीब 15 दिन पहले जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद गुलावठी में एक सप्ताह पहले दुकान खोली थी, सोमवार को पांच इलेक्ट्रिक स्कूटी लाकर शुभारंभ किया था। मृतक बलवीर के परिजनों को शक था कि रोहतास ने बलवीर की हत्या के बाद लाखों रुपये हड़प लिए थे। इसी रंजिश के चलते बलवीर पक्ष ने रोहताश को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया।

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इंस्पेक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए दो को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल दो आरोपियों पुष्पेंद्र और विपिन को दबोच लिया। एसएसपी ने बताया गुलावठी थाना प्रभारी द्वारा हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मय असलाह दबोच लिया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। उधर, दोनों आरोपी के खिलाफ व्यापारी के भाई सोनू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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