24 लाख हड़पने के लिए 5 लाख की सुपारी दे करा दी व्यापारी की हत्या, गर्लफ्रेंड की भी भूमिका

आरओ प्लांट के लिए लिए गए 14 लाख और धान खरीद के 10 लाख रुपये हड़पने के लिए मनोज मौर्य ने पांच लाख रुपये में व्यापारी नितेश मौर्य की हत्या की सुपारी दी थी। गर्लफ्रेंड ने नितेश के घर लौटने की खबर हत्यारोपियों तक पहुंचाई, जिसके बाद कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर सीतापुर में गला रेत दिया।

बाराबंकी, संवाददाता। 24 लाख रुपये के लेनदेन और आपसी रंजिश में व्यापारी नितेश मौर्य की हत्या की साजिश रची गई थी। आरओ प्लांट के लिए लिए गए 14 लाख और धान खरीद के 10 लाख रुपये हड़पने के लिए मुख्य आरोपी मनोज मौर्य ने पांच लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। महिला मित्र (गर्लफ्रेंड) ने नितेश के घर लौटने की खबर हत्यारोपियों तक पहुंचाई, जिसके बाद कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर सीतापुर में गला रेत दिया। बाराबंकी की स्वाट, सर्विलांस और बड्डूपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने महज 30 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है।

पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने बताया कि सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया महिपतपुर निवासी नितेश मौर्य ( उम्र 27 साल) 29 अक्टूबर को बहन के घर बीकेटी, लखनऊ से करवा चौथ का सामान लेकर गए थे। बड्डूपुर क्षेत्र में डॉ. राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल के पास कार सवार बदमाशों ने बाइक के आगे गाड़ी लगाकर उन्हें अगवा कर लिया।

बाइक और सिलेंडर सड़क किनारे छोड़ दिए। आरोपी नितेश को सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र में पन्नू फैमिली रेस्टोरेंट के आगे ट्यूबवेल पर ले गए और गला रेत दिया। मरा समझकर आरोपी भाग निकले। होश आने पर नितेश किसी तरह ढाबे तक पहुंचे थे और हत्या में शामिल लोगों के नाम बताए थे। बाद में उनकी मौत हो गई। बाइक के नंबर से पुलिस ने उनकी पहचान की थी। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मनोज मौर्य ने नितेश से आरओ प्लांट लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपये लिए थे। दोनों धान खरीद का काम भी करते थे, जिसमें मनोज पर 10 लाख रुपये के घपले का आरोप है। नितेश लगातार रकम वापस मांग रहा था। दूसरी ओर अंकित गुप्ता की नितेश से एक महिला से बातचीत को लेकर रंजिश थी। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मनोज ने दीपू उर्फ दिलीप कुमार वर्मा को पांच लाख रुपये की सुपारी दी। उसने अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया।

महिला मित्र ने दी थी घर लौटने की सूचना पुलिस के अनुसार नितेश की महिला मित्र से अंकित भी बातचीत करता था। नितेश और युवती की नजदीकी से वह नाराज था। इसी बीच उसे मनोज और नितेश के बीच 24 लाख रुपये के विवाद की जानकारी हुई। इसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया। पुलिस को शक से बचाने के लिए हत्या की सुपारी दी गई, ताकि साजिशकर्ता वारदात के समय दूसरी जगह अपनी मौजूदगी दिखा सकें। 29 अक्टूबर को नितेश ने महिला मित्र को फोन पर घर लौटने की बात बताई थी। युवती ने यह सूचना अंकित को दी और इसी के बाद बदमाशों ने नितेश को अगवा कर लिया।