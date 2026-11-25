व्यापारी ने 3 लड़कियों का बनाया अश्लील वीडियो, दुकान में ब्लैकमेलिंग से शारीरिक शोषण का गंदा खेल
व्यापारी ने तीनों लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और फिर एक-दूसरे का वीडियो दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि उसने दुकान में काम करने वाली लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया। सोशल मीडिया के जरिए मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक व्यापारी ने अपनी ही दुकान के अंदर ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण का ऐसा गंदा खेल खेला कि मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया। व्यापारी ने अपनी दुकान पर काम करने वाली तीन लड़कियों को निशाना बनाया। आरोप है कि उसने लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। यही नहीं दुकान में काम करने वाली लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया गया।
आरोप है कि एक व्यापारी ने तीनों लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और फिर एक-दूसरे का वीडियो दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया। व्यापारी द्वारा लड़कियों का शारीरिक शोषण किए जाने का भी आरोप है। दो लड़कियों ने पहले महिला हेल्पलाइन 1090 पर और बाद में पुलिस चौकी पर शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद बावजूद चौकी और थाना स्तर पर प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना मैनेज कर दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कियां गोरखपुर के अलग-अलग इलाकों की रहने वाली हैं। तीनों व्यापारी की दुकान पर काम करती थीं। आरोप है कि व्यापारी ने अलग-अलग समय पर उनके अश्लील वीडियो बनाए। इसके बाद एक लड़की को दूसरी लड़की का वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया। इसी तरह दूसरी और तीसरी लड़की को भी एक-दूसरे के वीडियो के जरिए दबाव में लिया। आरोप है कि व्यापारी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया। यह शिकायत भी सामने आई है।
लड़कियों ने 1090 पर शिकायत की, फिर पहुंचीं पुलिस चौकी
मामला तब सामने आया जब दो लड़कियों ने पुलिस चौकी पहुंच शिकायत दर्ज कराई। लड़कियों ने चौकी पर पहुंचने से पहले महिला हेल्पलाइन 1090 पर भी शिकायत की थी। आरोप है कि चौकी पुलिस ने उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना नहीं दी। इसकी बजाय अपने स्तर से ही प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया। थाना स्तर पर भी अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत नहीं कराए जाने का आरोप लग रहा है। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद एक अधिकारी ने जांच शुरू करा दी है। जांच में लड़कियों की 1090 पर की गई शिकायत और चौकी और थाना पुलिस की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही व्यापारी पर लगे आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवााई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें