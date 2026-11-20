बस्ती के प्रमुख इलेक्ट्रानिक्स कारोबारी राजीव पांडेय को बदमाशों ने असलहा दिखाकर किडनैप कर लिया। वह चार घंटे तक किडनैपर्स के कब्जे में रहे। इस दौरान किडनैपर्स उनके चेहरे पर वार करते रहे। कोशिश उनके चेहरे को विकृत करने की थी। राजीव पांडेय ने चलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई।

बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इलेक्ट्रानिक्स के बड़े कारोबारी राजीव पाण्डेय ने चलती कार से कूद किडनैपर्स से अपनी जान बचा ली। उन्हें जिंदा जलाने की किडनैपर्स की तैयारी थी। उन्हें बस्ती कचहरी के पकौड़ी चौराही के पास से असलहा दिखाकर किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने राजीव पांडेय को असलहे की बट से बुरी तरह पीटा भी। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। राजीव करीब चार घंटे तक किडनैपर्स के कब्जे में रहे। वह चलती कार से उस समय कूद गए जब बदमाश उनको जलाने की नीयत से गाड़ी से उतर गए थे और गाड़ी में केवल चालक सवार था। सूचना पर एसपी, सीओ, कोतवाली और अन्य थानों की पुलिस पहुंची। कोतवाली पुलिस ने एक नामजद सहित पांच बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, स्वाट, सर्विलांस, कोतवाली और अन्य टीमों को लगाया गया है।

बस्ती के भैसहिया थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले राजीव पांडेय की कंपनी बाग स्थित प्रभा इलेक्ट्रानिक्स के नाम से कम्प्यूटर और इलेट्रानिक पार्ट्स की दुकान है। एक अन्य व्यक्ति ने अपना रुपया देने के लिए राजीव पाण्डेय को कहा था। उस व्यक्ति ने गुरुवार को दोपहर कुछ रुपया भी लाकर दिया। गुरुवार शाम को रुपया देने के बात कहते हुए करीब साढ़े छह बजे जिला जज न्यायालय के पहले गेट पर स्थित पकौड़ी चौराहे पर बुलाया। यहां पर रुपया गिनने के नाम पर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जब राजीव पाण्डेय गाड़ी में बैठे तो उसमें चालक समेत कुल पांच लोग बैठ गए। असलहे के दम पर उन्हें कवर कर लिया।

कारोबारी का चेहरा विकृत करना चाहते थे किडनैपर्स बताया जा रहा है कि राजीव पांडेय को किडनैप कर किडनैपर्स नगर और कलवारी रोड पर लेकर गए। उन्होंने अकसड़ा टोल प्लाजा को भी क्रास किया। इस दौरान लगातार राजीव पांडेय के चेहरे पर लगातार वार करते रहे। बदमाशों का प्रयास था कि उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचाया जाए। इसके चलते चेहरे पर कई गंभीर वार किया गया, जिससे चेहरा विकृत हो जाए और प्रथम दृष्टया पहचान में नहीं आए। बताते हैं कि बदमाशों ने गाड़ी को कलवारी रोड से मोड़ लिया और रुधौली-बांसी रोड पर निकल गए। बताते हैं कि पिस्टल से पिटाई के दौरान उसकी मैगजीन निकल कर गाड़ी में गिर गई थी। जिसे उन्होंने अपने जूते के मोजे में छिपा लिया था। रात करीब 10 बजे रुधौली थानाक्षेत्र में किसी जगह पर अन्य गाड़ी बुलाकर चार बदमाश उतर गए। गाड़ी में पांच लीटर पेट्रोल रखा हुआ था। बदमाशों ने योजना बनाया कि गाड़ी चालक आगे ले जाकर किसी सूनसान जगह पर पेट्रोल डालकर आग लगा दे। राजीव पांडेय की इतनी पिटाई की गई थी कि वह बेहोशी की स्थिति में थे। बदमाशों ने उन्हें मरणासन्न समझ कर आग लगाकर जलाने की योजना बनाई थी। हालांकि राजीव पाण्डेय होश में थे और स्वयं को बेहोश दिखा रहे थे।