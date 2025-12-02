Hindustan Hindi News
दुबई में सेटल हुआ नशीले कफ सिरप की बिक्री से जुड़ा कारोबारी, सांसद के दोस्त संग चला रहा होटल

संक्षेप:

नशीली दवा का एक कारोबारी दुबई में सेटल हो गया है। वह वहां होटल चला रहा है। खास बात यह है कि दुबई में वह पूर्वांचल के एक सांसद के मित्र के साथ पार्टनरशिप में है। उस कारोबारी का नाम वर्ष 2022 में गोरखपुर में कोडीनयुक्त कफ सिरप फेंसिडिल की बरामद में सामने आया था।

Tue, 2 Dec 2025 06:45 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
कोडीनयुक्त नशीले कफ सिरप की बिक्री करने वाले कारोबारियों का दुबई से रिश्ता नया नहीं है। नशीली दवा के कारोबार में मोटा मुनाफा है। कार्रवाई की आशंका होने पर कारोबारी दुबई का रूख कर लेते हैं। वहां होटल कारोबार में हाथ डालते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। गोरखपुर में भी नशीली दवा का कारोबार करने वाला एक कारोबारी दुबई में सेटल हो गया है। वह वहां होटल चला रहा है। खास बात यह है कि दुबई में वह पूर्वांचल के एक सांसद के मित्र के साथ पार्टनरशिप में है। उस कारोबारी का नाम वर्ष 2022 में गोरखपुर में कोडीनयुक्त कफ सिरप फेंसिडिल की बरामद में सामने आया था। बनारस से कफ सिरप तस्करी करने वाला व्यापारी के दुबई भाग जाने पर एक बार फिर गोरखपुर का मामला गरमा गया है।

दरअसल, वर्ष 2022 के अगस्त में पूर्वी यूपी में करीब 20 करोड़ मूल्य की नशीली दवाएं ड्रग विभाग ने कुशीनगर, गोरखपुर और संतकबीरनगर से बरामद की थी। इनमें करीब 20 हजार बोतलें फेंसिडिल की थी। नशीली गोलियां और इंजेक्शन भी थे। यह दवाएं आगरा से लाई गई थी। इन्हें बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में छह लोग गिरफ्तार हुए थे। जांच के प्रारंभिक चरण में ही गोरखपुर के कुछ कारोबारी के नाम सामने आए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनमें से एक कारोबारी अब दुबई में सेटल है।

बनारस के व्यापारी के दुबई भागने पर गरमाया मामला

बनारस में नशीली दवा के कारोबार का नेटवर्क गोरखपुर की थोक दवा मंडी भालोटिया से जुड़ा है। युवाओं की रगों में नशीला जहर घोलने वाले कोडिंगयुक्त कफ सिरप की बिक्री से जुड़े व्यापारी एक दूसरे के संपर्क में थे। वर्ष 2022-23 में हुई जांच में बनारस का कनेक्शन टीम को मिला था। बनारस से कफ सिरप की तस्करी करने वाला व्यापारी के दुबई भाग जाने पर एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। सरकार की सख्ती को देखते हुए गोरखपुर के दवा कारोबारियों ने अपने मुंह को बंद कर लिया है। नशीली दवा के ज्यादातर कारोबारी अंडरग्राउंड है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
