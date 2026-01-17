करोड़ों की चांदी लेकर भागा व्यापारी, परिजन भी हुए गायब, पुलिस को घर पर मिला ताला

संक्षेप: मथुरा में सराफा बाजार से करोड़ों की चांदी लेकर एक व्यापारी गायब हो गया है। उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। चांदी कई सराफा कारोबारियों की है। चार कारोबारियों ने गोविंदनगर थाना क्षेत्र की वृंदावन गेट चौकी पर तहरीर दी है।

यूपी के मथुरा में सराफा बाजार से करोड़ों की चांदी लेकर एक व्यापारी गायब हो गया है। उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। चांदी कई सराफा कारोबारियों की है। चार कारोबारियों ने गोविंदनगर थाना क्षेत्र की वृंदावन गेट चौकी पर तहरीर दी है। जिस पर आरोप लगा है, वह वृंदावन का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो तहरीर दी गई है, उसमें करीब 38 किलो चांदी लेकर गायब होने की जानकारी दी है लेकिन चर्चा है कि चांदी इससे काफी ज्यादा लेकर गायब हुआ है। जानकारी के अनुसार वृंदावन निवासी एक व्यापारी यहां से चांदी के आभूषण बनवाकर उदयपुर बेचने के लिए ले जाता था।

लंबे समय से सराफा कारोबारियों का उससे यह व्यापार चल रहा था। गत माह वह व्यापारी करोड़ों की चांदी लेकर गया लेकिन लौटकर नहीं आया। काफी समय तक जब वह व्यापारी नहीं आया तो उन कारोबारियों को चिंता हुई, जिनकी चांदी के आभूषण लेकर वह गया था। उसे फोन मिलाया तो फोन भी नहीं मिला। घर पर पता किया तो घर पर भी नहीं था। परिजनों ने उन्हें बताया कि वह पता नहीं कहां चला गया। अपने स्तर से खोजबीन करने के बाद व्यापारी परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचे और अपने साथ हुई घटना से अवगत कराया।

बंद है घर पर ताला सूत्रों ने बताया कि कुछ दिनों पहले तक तो परिवार वृंदावन स्थित घर पर रह रहा था लेकिन अब घर पर परिवार नहीं है और घर का ताला लगा हुआ है। जिससे वे कारोबारी और परेशान हो गये हैं, जिनकी चांदी लेकर व्यापारी गायब हुआ है।

उदयपुर में बतायी गुमशुदगी वृंदावन के जिस व्यापारी पर करोड़ों की चांदी लेकर गायब होने का आरोप लग रहा है, उसकी गुमशुदगी उदयपुर में दिखाया जा रही है। सूत्रों के अनुसार उदयपुर में उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना दी है। परिजनों ने कारोबारियों को भी यही बताया था कि वह गुम हो गया है और वह भी उसकी तलाश कर रहे हैं।

यह कहा तहरीर में जिन सराफा कारोबारियों की चांदी लेकर वृंदावन का व्यापारी गायब हुआ है, उन्होंने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसमें कहा है कि आरोपी उनके यहां से चांदी के आभूषण लेकर उदयपुर बेचने जाता था। काफी समय से वह उनसे आभूषण ले जाता था। विश्वास पर वह उसे दे देते थे। इस बार वह आभूषण लेकर गया लेकिन लौटा नहीं है और गायब हो गया है। इन चार कारोबारियों ने करीब 38 किलो चांदी लेकर जाने की बात कही है। गोविंदनगर थाना प्रभारी निरीक्षक चार सराफा कारोबारियों ने शिकायत दी है। जिसमें चारों की मिलाकर करीब 38 किलो चांदी लेकर वृंदावन निवासी व्यापारी के गायब होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्दी ही इसका पता लगा लिया जाएगा।