कारोबारी को नशीला पदार्थ देकर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवाई, एक ही मामले में दूसरा केस दर्ज

कानपुर के कारोबारी को होटलों में बंधक बनाकर नशीला पदार्थ देकर उसकी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवाने और रुपये ट्रांसफर करा लेने के आरोप में दूसरा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर 9 नामजद समेत 10 को आरोपी बनाया गया है।

कानपुर, संवाददाता। कानपुर के कारोबारी प्रणवपत सिंहानिया को होटलों में बंधक बनाकर नशीला पदार्थ देकर उसकी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवाने और रुपये फिर से अपने नाम ट्रांसफर करा लेने के आरोप में दूसरा मुकदमा नजीरबाद पुलिस ने दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर 9 नामजद समेत 10 को आरोपी बनाया गया है। प्रणव ने आरोप लगाया था कि नशीला पदार्थ देकर उसकी 30 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का महज 6.21 करोड़ रुपये में बैनामा करा लिया गया। इससे कारोबारी की तहरीर पर स्वरूपनगर पुलिस ने 27 अक्तूबर को चार नामजद समेत आठ से 10 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर बिल्डर सुयश अस्थाना, बृजेन्द्र नाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर और दवा कारोबारी श्रीराम मिश्रा उर्फ रमित मिश्रा को जेल भेज चुकी है। सुयश का पिता अनूप अस्थाना फरार है।

कालपी रोड के रहने वाले प्रणवपत सिंहानिया के मुताबिक वर्ष 2024 की शुरुआत से स्वरूपनगर निवासी बिल्डर अनूप अस्थाना और उसका बेटा सुयश अस्थाना साथियों के साथ मिलकर उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का फायदा उठा रहे थे। आरोप है कि सुयश उन्हें नशीला पदार्थ उपलब्ध कराता था। जुलाई 2024 से उसे होटल रीजेंटा में रखा गया। जहां उसे परिवार के लोगों से मिलने-जुलने नहीं दिया जाता था। फरवरी 2026 में हालत बिगड़ने पर उसका करीब एक माह तक अस्पताल में उपचार चला। आरोपितों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैकिंग दस्तावेज, चेकबुक और मोबाइल समेत अन्य दस्तावेज ले लिए।

आरोप है कि अरुण कुमार वर्मा ने ब्लैंक चेक और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए थे। इसके बाद 26 मई 2025 को पैतृक आवास का बैनामा पूर्णिमा दीक्षित के नाम पर करा दिया। 30 करोड़ की संपत्ति का सौदा महज 6.21 करोड़ रुपये में कराया गया। बैनामा से पहले आरोपितों ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह प्रभावित थी। कारोबारी का दावा है कि बैंक खाते से करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया। एक मार्च से 30 नवंबर 2025 के बीच खाते में करीब 2.29 करोड़ हुए जमा हुए जबकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की गई। नजीराबाद थाना प्रभारी ने बताया कि जांच की जा रही है।

इन लोगों पर मुकदमा दर्ज बिल्डर अनूप अस्थाना, उसके बेटा सुयश अस्थाना, बृजेन्द्र नाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर, दवा कारोबारी श्रीराम मिश्रा उर्फ रमित, अरुण कुमार वर्मा, कमल प्रकाश दीक्षित, उसकी पत्नी पूर्णिमा दीक्षित, सोनू पंडित और अन्य।