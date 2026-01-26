लखनऊ के पॉश इलाके में थार ने कारोबारी को कुचला, 25 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा युवक

संक्षेप: लखनऊ के पॉश इलाके विभूति खंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने एक कारोबारी को थार गाड़ी के नीचे कुचल दिया। करीब 25 मिनट तक गाड़ी के नीचे दबे रहने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शहर के पॉश इलाके विभूति खंड में एक थार गाड़ी ने कारोबारी को कुचल दिया। इस हादसे के बाद करीब 25 मिनट कर कारोबारी गाड़ी के नीचे ही दबा रहा। बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक सरोजनीनगर के न्यू गुडोरा के रहने वाले कारोबारी पवन पटेल गुरुवार की रात अपने दोस्तों के साथ समिट बिल्डिंग क्लब गए थे। देर रात यहां से निकलने के दौरान उनकी कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि झगड़े के बाद युवकों ने जानबूझकर थार गाड़ी पवन के ऊपर चढ़ा दी। जिससे वह बुरी तरह दब गये। यहां तक कि गाड़ी हटाने की बजाय आरोपी ने थार वहीं रोक दी। इससे पवन पटेल करीब 25 मिनट तक गाड़ी के नीचे फंसे रहे और दर्द से तड़पते रहे। आरोप है कि जब उन्हें बचाने के लिए दोस्त आए तो आरोपियों ने उनकी भी बेल्ट से पिटाई कर दी।