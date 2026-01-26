Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBusinessman crushed by Thar in posh Lucknow area left writhing in pain for 25 minutes
लखनऊ के पॉश इलाके में थार ने कारोबारी को कुचला, 25 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा युवक

लखनऊ के पॉश इलाके में थार ने कारोबारी को कुचला, 25 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा युवक

संक्षेप:

लखनऊ के पॉश इलाके विभूति खंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने एक कारोबारी को थार गाड़ी के नीचे कुचल दिया। करीब 25 मिनट तक गाड़ी के नीचे दबे रहने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

Jan 26, 2026 01:55 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शहर के पॉश इलाके विभूति खंड में एक थार गाड़ी ने कारोबारी को कुचल दिया। इस हादसे के बाद करीब 25 मिनट कर कारोबारी गाड़ी के नीचे ही दबा रहा। बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक सरोजनीनगर के न्यू गुडोरा के रहने वाले कारोबारी पवन पटेल गुरुवार की रात अपने दोस्तों के साथ समिट बिल्डिंग क्लब गए थे। देर रात यहां से निकलने के दौरान उनकी कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि झगड़े के बाद युवकों ने जानबूझकर थार गाड़ी पवन के ऊपर चढ़ा दी। जिससे वह बुरी तरह दब गये। यहां तक कि गाड़ी हटाने की बजाय आरोपी ने थार वहीं रोक दी। इससे पवन पटेल करीब 25 मिनट तक गाड़ी के नीचे फंसे रहे और दर्द से तड़पते रहे। आरोप है कि जब उन्हें बचाने के लिए दोस्त आए तो आरोपियों ने उनकी भी बेल्ट से पिटाई कर दी।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें थार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं, इस मामले में विभूति खंड के थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। थार को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं 2 आरोपियों का चालान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्स (ट्विटर) पर भी बताया कि थाना विभूतिखंड पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
