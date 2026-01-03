Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbusinessman arrested with rs 50 lakh cash near gorakhpur railway station suspected of hawala
गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास 50 लाख कैश के साथ व्यापारी गिरफ्तार, हवाला का शक

गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास 50 लाख कैश के साथ व्यापारी गिरफ्तार, हवाला का शक

संक्षेप:

पूछताछ में व्यापारी ने पुलिस को बताया कि बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता और उसे यह रकम फरेंदा पहुंचानी थी। वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ गई और वह पकड़ा गया।

Jan 03, 2026 02:29 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार शाम पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के एक व्यापारी को 50 लाख रुपये की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस की निगरानी में मशीन से नोटों की गिनती कराई गई। नकदी को हवाला से जुड़ा मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पकड़ा गया व्यक्ति सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे का निवासी राजीव जायसवाल उर्फ राजू है, जो पर्स, बैग और बेल्ट आदि की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम पांच बजे वह बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल धर्मशाला बाजार की ओर गया, जहां पहले से मौजूद स्कूटी सवार दो युवकों ने उसे रुपयों से भरा बैग दिया।

राजीव बैग लेकर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी। संदिग्ध हरकत देख पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।

पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता और उसे यह रकम फरेंदा पहुंचानी थी। वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी कर रहा था। उसके भांजे ने फोन पर बताया था कि वह स्कूटी सवार युवकों और रुपये के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन इस संबंध में वह ठोस दस्तावेज पुलिस को नहीं दे सका।

गोरखपुर पुलिस ने सिद्धार्थनगर पुलिस से इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। पुलिस वहां भी इस व्यापारी के इतिहास और संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। बता दें कि इसके पहले छह नवंबर 2025 को भी गोरखपुर जीआरपी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मोकामा के रहने वाले एक व्यापारी के पास से 99 लाख रुपए बरामद किए थे। उस मामले की जांच के दौरान ही फर्जी आईएएस ललित कुमार उर्फ गौरव के फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ था। फर्जी आईएएस ने ठेका दिलाने के नाम पर व्यापारी से रिश्वत के नाम पर रुपए लिए थे। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |