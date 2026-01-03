गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास 50 लाख कैश के साथ व्यापारी गिरफ्तार, हवाला का शक

संक्षेप: पूछताछ में व्यापारी ने पुलिस को बताया कि बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता और उसे यह रकम फरेंदा पहुंचानी थी। वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ गई और वह पकड़ा गया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार शाम पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के एक व्यापारी को 50 लाख रुपये की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस की निगरानी में मशीन से नोटों की गिनती कराई गई। नकदी को हवाला से जुड़ा मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

पकड़ा गया व्यक्ति सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे का निवासी राजीव जायसवाल उर्फ राजू है, जो पर्स, बैग और बेल्ट आदि की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम पांच बजे वह बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल धर्मशाला बाजार की ओर गया, जहां पहले से मौजूद स्कूटी सवार दो युवकों ने उसे रुपयों से भरा बैग दिया।

राजीव बैग लेकर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी। संदिग्ध हरकत देख पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।

पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता और उसे यह रकम फरेंदा पहुंचानी थी। वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी कर रहा था। उसके भांजे ने फोन पर बताया था कि वह स्कूटी सवार युवकों और रुपये के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन इस संबंध में वह ठोस दस्तावेज पुलिस को नहीं दे सका।