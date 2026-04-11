लखनऊ की 4 तहसीलों के लिए हर 2 घंटे पर शुरू होंगी बसें, गांवों से शहर का सफर आसान
यूपी की राजधानी लखनऊ की 4 तहसीलों के लिए हर 2 घंटे पर बसें शुरू होंगी। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से हर तहसील तक तीन फेरे मिनी बसें लगाएंगी। जोकि सवारियों को हर दो घंटे पर मिनी बसों की सेवाएं उपलब्ध होंगी।
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर मुख्यालय के बीच सफर करने वालों के लिए राहत की खबर हैं। अगले माह से लखनऊ समेत प्रदेश भर के तहसीलों और ब्लॉक स्तर तक मिनी बसों की सेवांए चलने लगेंगी। इसके लिए लखनऊ से चार तहसीलों में मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर और बख्शी का तालाब तक बसों के रूट तय करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया हैं। सर्वे में रूट, दूरी के हिसाब से समय सारणी और किराया तय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से हर तहसील तक तीन फेरे मिनी बसें लगाएंगी। जोकि सवारियों को हर दो घंटे पर मिनी बसों की सेवाएं उपलब्ध होंगी।
जिला मुख्यालय से हर तहसील और ब्लॉक तक 20-20 बसों का शड्यूल होगा। बसों के फेरे इस हिसाब से लगाए जाएंगे कि अंतिम बस सेवा का ठहराव ब्लॉक में हो, ताकि सुबह पांच से छह बजे के बीच ब्लॉक से मिनी बसों का संचालन शुरू हो जाए। इससे काफी संख्या में सुबह के समय जिला मुख्यालय आने वाले लोगों को बसों की सेवाएं मिल सके। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें सकरी होने की वजह से मिनी बसों के संचालन को रूपरेखा तय की गई है। 15 से 28 सीटर साधारण बसें होंगी, जिसका किराया सामान्य साधारण बसों से 20 फीसदी तक कम होगा।
20 अप्रैल से एआरएम देंगे सर्वे रिपोर्ट
तहसील और ब्लॉक स्तर पर मिनी बस सेवा संचालन को लेकर चार तहसीलों में सर्वे शुरू हो गया। सर्वे की जिम्मेदारी लखनऊ परिक्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को सौंपी गई है। कैसरबाग बस डिपो के एआरएम मोहनलालगंज में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ऐसे ही बाकी तीन तहसीलों और ब्लॉक तक सर्वे रिपोर्ट 20 अप्रैल तक पूरा करके हर हाल में क्षेत्रीय प्रबंधकों को सौंपना होगा। शहरों से गांवों के लिए बसें चलने से गांव से शहर का सफर आसान हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें