ठंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी बसों की रफ्तार, यूपी रोडवेज ने तय की सीमा

संक्षेप:

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सर्दी बढ़ने पर परिवहन निगम के अफसरों के साथ कई बिन्दुओं पर चर्चा की। मंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि कोहरे में बस का संचालन तय की गई गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से न हो। बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से यात्रियों को सही सूचना दी जाती रहे।

Dec 24, 2025 09:06 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
सड़क हादसे रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यूपीडा के बाद परिवहन निगम ने भी पहल की है। रोडवेज और अनुबंधित बसों की गति सीमा ठंड व कोहरे में अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा रखने को कहा गया है। अगर कोहरा बहुत घना है और दृश्यता नहीं है तो बसों का संचालन कतई नहीं किया जाएगा। दृश्यता सही होने पर ही बस चलाने की अनुमति रहेगी।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सर्दी बढ़ने पर परिवहन निगम के अफसरों के साथ कई बिन्दुओं पर चर्चा की। फिर उन्हें निर्देश दिया कि कोहरे में बस का संचालन तय की गई गति सीमा 40 किमी. प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से न हो। बस स्टेशनों पर लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से यात्रियों को सही सूचना दी जाती रहे। ड्राइवरों को भी इस माध्यम से सचेत किया जाता रहा कि वह दृश्यता सही होने पर ही बस स्टेशन से निकले और तय गति सीमा का पालन करें।

ड्राइवर का परीक्षण जरूर कराया जाए

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया है कि इंटरसेप्टर व प्रवर्तन वाहन ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस के जरिए सड़कों पर निरीक्षण के दौरान ड्राइवरों का परीक्षण भी किया जाए। अगर कोई शराब के नशे में मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन मंत्री ने यात्रियों से भी अपील की है कि कोहरे के समय वह लोग ड्राइवर व परिचालक पर बस की गति बढ़ाने के लिए दबाव न डालें। बस स्टेशन प्रभारी को तय करना होगा कि कोहरा बस संचालन की स्थिति वाला है अथवा नहीं।

आठ घंटे का विश्राम जरूरी ...

अफसरों ने निर्देश दिए है कि रात्रि सेवा के लिए पुराने और अनुभवी निगम चालकों को ही तैनात किया जाए। यह भी जरूर देखा जाए कि रात की डयूटी करने वाले ड्राइवरों ने संचालन से पहले आठ घंटे का विश्राम जरूर कर लिया हो। इसके अलावा कहा गया कि 50 प्रतिशत से कम यात्री होने पर रात की सेवा को स्थगित रखा जाए। लम्बी दूरी व रात की सेवा वाली बसों की 31 बिन्दु पर चेकिंग करने को भी कहा गया है। बसों में आगे-पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगाने को कहा गया है। साथ ही बसों में आल वेदर बल्ब फाग लाइट जरूर लगी होने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एक्सप्रेस वे पर अचानक बस न रोकें

परिवहन मंत्री ने कहा है कि एक्सप्रेसवे पर कहीं भी अचानक बसों को न रोका जाए। इससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। दूसरे वाहन से निर्धारित दूरी जरूर रखी जाए। लेन बदलने से पहले इंडीकेटर जरूर दिया जाए। बिना डिवाइडर वाली सड़कों पर हमेशा सड़क पर बाईं ओर संचालन करें। परिवहन निगम की बसें सामान्य दिनों में 60 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और एक्सप्रेस वे पर यह गति 80 किमी. प्रतिघंटा हो जाती है। इससे पहले कोहरे की वजह से वर्ष 2022 में भी बसों का संचालन रोका गया था तब 18 दिसम्बर 2022 को अलीगढ़-एटा मार्ग पर छह बसें धुंध की वजह से एक-दूसरे से टकरा गई थी। तब ऐसा पहली बार हुआ था।

