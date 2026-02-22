Hindustan Hindi News
बरेली-मथुरा हाइवे पर बारात से लौट रही बस की रोडवेज से भिड़ंत, तीन की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल

Feb 22, 2026 08:30 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
बदायूं में बारातियों से भरी प्राइवेट बस और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।  सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

यूपी के बदायूं से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां बारातियों से भरी प्राइवेट बस और रोडवेज की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया।

ये घटना उझानी क्षेत्र का है। एक बारात की बस बाराकला कलान शाहजहांपुर से कासगंज के भम्मा नगला थाना सोरों लौट रही थी। मथुरा-बरेली फोरलेन बनने के चलते उझानी बदायूं हाईवे पर जगह-जगह वनवे कर रखा है। सुबह करीब साढ़े पांच बजे जीडी गोयनका स्कूल के पास ओवरटेक करते समय प्राइवेट बस साइड से टकराई रोडवेज बस से टकरा गई। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी कई घायल हो गए।

उधर, मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

