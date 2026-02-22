बरेली-मथुरा हाइवे पर बारात से लौट रही बस की रोडवेज से भिड़ंत, तीन की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल
बदायूं में बारातियों से भरी प्राइवेट बस और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
यूपी के बदायूं से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां बारातियों से भरी प्राइवेट बस और रोडवेज की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया।
ये घटना उझानी क्षेत्र का है। एक बारात की बस बाराकला कलान शाहजहांपुर से कासगंज के भम्मा नगला थाना सोरों लौट रही थी। मथुरा-बरेली फोरलेन बनने के चलते उझानी बदायूं हाईवे पर जगह-जगह वनवे कर रखा है। सुबह करीब साढ़े पांच बजे जीडी गोयनका स्कूल के पास ओवरटेक करते समय प्राइवेट बस साइड से टकराई रोडवेज बस से टकरा गई। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी कई घायल हो गए।
उधर, मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
