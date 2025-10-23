Hindustan Hindi News
छठ मनाने बिहार जा रहे यात्रियों से खचाखच भरी बस पलटी, 20 घायल; 2 की हालत गंभीर

Thu, 23 Oct 2025 09:14 AMAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
Bus overturned on National Highway: दिवाली के बाद छठ पूजा के लिए अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं। ट्रेनों-बसों में भारी भीड़ है। ऐसे में राजस्थान के जयपुर से बिहार के सीतामढ़ी जा रही यात्रियों से खचाखच भरी एक बस यूपी के कुशीनगर में बिहार बार्डर से महज 500 मीटर पहले सलेमगढ़ फोरलेन पर बहादुरपुर चौकी के पास बेकाबू होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं। दो यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा, नेशनल हाईवे-28 पर गुरुवार तड़के हुआ।

लोगों का कहना है कि बस में क्षमता से कहीं अधिक यात्री सवार थे। बस पलटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पलटी हुई बस के अंदर फंसे यात्रियों को आसपास से दौड़े आए गांववालों ने किसी तरह बाहर निकाला। हादसे की वजह से काफी देर तक फोरलेन पर यातायात रुका रहा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को दुर्घटनास्थल के पास स्थित अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों को पड़रौना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि अन्य घायलों का तमकुही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है।

वहीं, इस हादसे के बाद कई लोग त्योहारी सीजन में घर लौटना चाह रहे लोगों की दिक्कतों पर बात की। लोगों का कहना है कि प्राइवेट बस वाले इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बस के अंदर अत्यधिक भीड होने पर सवारियों को कितनी परेशानी और तकलीफ होगी।

हादसे की सूचना पर पहुंचे अफसर

हादसे की सूचना पर जिले के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसडीए आकांक्षा मिश्रा ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भी घायलों का हालचाल लिया। पुलिस घायलों के परिवारीजनों को सूचना दे रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
