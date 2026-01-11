Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBus overturns after tyre burst on Agra Lucknow Expressway 2 dead
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटी बस, बच्चे समेत 2 की मौत, 60 घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटी बस, बच्चे समेत 2 की मौत, 60 घायल

संक्षेप:

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार की रात 11 बजे टायर फटने से प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार एक बच्चे सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में 60 यात्री घायल हो गए।

Jan 11, 2026 12:49 pm ISTPawan Kumar Sharma मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार की रात 11 बजे टायर फटने से प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार एक बच्चे सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में 60 यात्री घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची करहल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गंभीर 12 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करहल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 82.700 किमी की है। प्राइवेट बस संख्या यूपी 63, एटी 3384 दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर बिहार के दरभंगा जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की तरफ जाते समय माइलस्टोन 82.700 के पास बस के आगे का टायर फट गया। जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही तेज धमाके की आवाज के साथ यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटने से 35 वर्षीय रंजन देवी पत्नी भीखन सदा निवासी निशि थाना कुशेसर दरभंगा बिहार तथा तीन वर्षीय मोहम्मद खालिद पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी वीरपुर भड़रिया थाना सिंगया जिला समस्तीपुर बिहार की मौत हो गई।

घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ करहल अजय सिंह चौहान करहल, थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना स्थल से पलटी हुई बस को क्रेन मंगाकर हटवाया और आवागमन सुचारू कराया। बस करहल थाने में खड़ी कराई गई है। घटना के संबंध में कोई तहरीर पुलिस के पास नहीं आई है।

हादसे में ये लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल

27 वर्षीय दीपक शर्मा पुत्र श्रवण शर्मा निवासी कठरा थाना मनी गादी जिला दरभंगा बिहार

35 वर्षीय विभा कुमारी पत्नी दीपक शर्मा निवासी उपरोक्त

13 वर्षीय रिहान पुत्र अब्दुल सलार निवासी कुसेसर थाना सिंग्यिया जिली समस्तीपुर बिहार

40 वर्षीय भीखन सदा पुत्र उपेन्द्र सदा निवासी ग्राम मिशी थाना कुसेसर दरभंगा बिहार

30 वर्षीय मंजू पत्नी किशोर झां

49 वर्षीय गुलहसन पुत्र हसमुद्दीन निवासी भिलाई थाना मैसी सायरसा बिहार

मुकेश मण्डल पुत्र लाल मण्डल निवासी आम चोरी थाना मधुवनी बिहार

40 वर्षीय गुलाब देवी पत्नी मुगल सदा निवासी कंजारा थाना सिंगिया समस्तीपुर बिहार

30 वर्षीय रमन पासवान पुत्र रामसागर निवासी महादेव थाना बहेडा जिला दगभंगा बिहार

अनीषा खातून पत्नी मो0 समीर निवासी नीरपुर भदरिया थाना महेसिंगिंया समस्तीपुर बिहार

12 वर्षीय नब्या कुमारी पुत्री चंदन कुमार निवासी इटवा शिव नगर थाना बिरोल जिला दगभंगा बिहार

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
