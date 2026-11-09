आगरा एक्सप्रेसवे के भीषण हादसा, टायर फटने से 15 फीट नीचे गिरी बस; 3 की मौत

आगरा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर पर सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस का पहिया फट गया और वह अनियंत्रित हो कर रेलिंग तोड़ते हुए 15 फुट नीचे गिर गई। जिससे तीन यात्रियों की मौत हो गई।

लखनऊ। संवाददाता। आगरा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर पर सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस का पहिया फट गया और वह अनियंत्रित हो कर रेलिंग तोड़ते हुए एलिवेटेड रोड से 15 फुट नीचे गिर गई। बस में 53 सवारियां थीं। अभी तक तीन यात्रियों की मौत हो चुकी है। बस में महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे जो चोटिल हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

पुलिस के अनुसार यह बस राजस्थान के रेवाड़ी से बिहार जा रही थी। सुबह सवा सात बजे के करीब आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट के पास बस का अगला दाहिना पहिया फट गया। सूनी रोड पर रफ्तार में चल रही बस अनियंत्रित हो कर एलिवेटेड रोड से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बस में सवार सभी सवारियों को इस वजह से चोट आई हैं। कई गंभीर रूप से घायल हैं जबकि तीन की मौत हो चुकी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

ट्रामा सेंटर में 13 घायल भेजे गए थे गंभीर रूप से घायल 13 यात्रियों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इनमें से बेगूसराय बिहार के 63 वर्षीय शंकर रजक, पुत्र गंगा रजक की मौत हो गई। शेष 12 घायलों का इलाज चल रहा है। लोकबंधु अस्पताल में 35 घायलों को भेजा गया, जिनमें से दो की मौत हो गई।

इनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा 1. चांदनी पत्नी शिवनाथ, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना दशहरी, जिला वैशाली, बिहार।

2. आरोही पुत्री शिवनाथ, उम्र करीब 2 वर्ष, निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना दशहरी, जिला वैशाली, बिहार।

3. संध्या पुत्री शिवनाथ, उम्र करीब 3 वर्ष, निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना दशहरी, जिला वैशाली, बिहार।

4. श्यामदेव पुत्र उमेश कुमार, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी खुरैनपुर चौकी, थाना बृजमनगंज, जिला महाराजगंज।

5. अभिषेक पुत्र लालजी, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम कुकुरसड़ा, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़।

6. बलविंदर पुत्र किशोरी, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी गोपालगंज, बिहार।

7. देवलाश पुत्र धनकु, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी नौबरा देवरा, जयजीत कितवान, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़।

8. साहिल निषाद पुत्र प्रेमसागर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम भागलपुर, थाना मईल, जनपद देवरिया।

9. पप्पू पुत्र महाराज तिवारी, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम चचाड़ीं, ओबरा, जिला औरंगाबाद, बिहार।

10. जगदीश राम पुत्र भारत राम, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम टेढ़ुआ, थाना बैकुंठपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार।

11. रामविलास पुत्र मुखलाल, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम मिश्रान पकड़ी, थाना कटिया, जिला छपरा, बिहार।