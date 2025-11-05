पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मतदाताओं को लेकर बिहार जा रही थी बस

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbus driver suffered a heart attack while driving on the Purvanchal Expressway
संक्षेप: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को गुरुग्राम से मधुबनी जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस के चालक की चलती गाड़ी में ही अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि, बस में मौजूद दूसरे चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया।

Wed, 5 Nov 2025 09:00 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर
यूपी के सुलतानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह गुरुग्राम से बिहार के मधुबनी जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस के चालक की चलती गाड़ी में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर यूपी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

जानकारी के अनुसार, बस सुलतानपुर में एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 166.200 के पास पहुंची ही थी कि हरियाणा के झज्जर के रहने वाले 43 वर्षीय चालक जितेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गनीमत रही कि बस में मौजूद दूसरे चालक दीवान ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को समय रहते रोक लिया और एक्सप्रेसवे प्रशासन तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से चालक को सीएचसी दोस्तपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि बस दिल्ली से मतदाताओं को लेकर बिहार जा रही थी। लंबी दूरी को देखते हुए बस में दो चालक तैनात थे।

घटना की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद शव को एंबुलेंस से हरियाणा भेजा गया। वहीं, दूसरा चालक दीवान बस लेकर यात्रियों को लेकर बिहार के लिए रवाना हो गया।

संभल में किसान की हार्ट अटैक से मौत

उधर, संभल जिले के चिमियावली गांव में एक बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान रामौतार अपने बेटे की मौत के बाद सरकारी मुआवजे के लिए खतौनी की प्रति बनवाने हेतु लेखपाल के चक्कर लगा रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने 1200 रुपये लेने के बावजूद काम नहीं किया। लगातार भागदौड़ और तनाव के कारण सोमवार को रामौतार की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस बीच किसान और लेखपाल के बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। तहसीलदार ने मामले की जांच कराने की बात कही है। गांव में घटना के बाद गुस्सा और शोक दोनों का माहौल है।

