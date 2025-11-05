पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मतदाताओं को लेकर बिहार जा रही थी बस

संक्षेप: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को गुरुग्राम से मधुबनी जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस के चालक की चलती गाड़ी में ही अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि, बस में मौजूद दूसरे चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया।

यूपी के सुलतानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह गुरुग्राम से बिहार के मधुबनी जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस के चालक की चलती गाड़ी में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर यूपी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

जानकारी के अनुसार, बस सुलतानपुर में एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 166.200 के पास पहुंची ही थी कि हरियाणा के झज्जर के रहने वाले 43 वर्षीय चालक जितेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गनीमत रही कि बस में मौजूद दूसरे चालक दीवान ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को समय रहते रोक लिया और एक्सप्रेसवे प्रशासन तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से चालक को सीएचसी दोस्तपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि बस दिल्ली से मतदाताओं को लेकर बिहार जा रही थी। लंबी दूरी को देखते हुए बस में दो चालक तैनात थे।

घटना की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद शव को एंबुलेंस से हरियाणा भेजा गया। वहीं, दूसरा चालक दीवान बस लेकर यात्रियों को लेकर बिहार के लिए रवाना हो गया।