कानपुर-लखनऊ हाईवे पर चलती बस में लगी आग, 60 बच्चे और तीन शिक्षक सुरक्षित निकाले गए
यूपी के उन्नाव में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर शुक्रवार की शाम चलती बस में आग लग गई। बस के अंदर 60 बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
Unnao Hadsa: उन्नाव में शुक्रवार को बड़ा हादसा बच गया। लखनऊ से कानपुर जा रही स्कूली बच्चों से भरी एसी बस हाईवे पर आग का गोला बन गई। चीख-पुकार के बीच 60 बच्चों और तीन शिक्षकों को बस से बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर 45 मिनट में आग पर काबू पाया। इस दौरान कानपुर आने वाली लेन एक घंटे तक बंद रही।
कानपुर के कल्याणपुर स्थित गुरुनानक मॉडर्न स्कूल के 60 बच्चे लखनऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क घूमने गए थे। उनके साथ शिक्षक आदेश पटेल, विवेक अवस्थी और सत्येंद्र कटियार भी थे। यहां से देर शाम एसी बस से सभी कानपुर लौट रहे थे। उन्नाव के गदनखेड़ा तक बस पहुंची थी तभी टायरों से चिंगारी निकलने लगी। हाईवे पर महेश नामक शख्स ने आवाज लगाते हुए बस रोकने का इशारा किया। बस में तेज म्यूजिक बजने के चलते न तो ड्राइवर गुला सिंह निवासी बिंदकी और न ही बच्चों और शिक्षकों को आवाज सुनाई दी। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती गई। इस बीच पुलिस और बाइक सवार लोगों ने पीछा किया। करीब दो किलोमीटर तक पीछाकर बाइक सवार बस को ओवरटेक कर गदनखेड़ा चौराहे के आगे रुकवा पाए, तब ड्राइवर को आग की जानकारी हो पाई। इस बीच आग बस की छत तक पहुंच चुकी थी। इसकी जानकारी होते ही चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में बच्चों समेत सभी को पुलिस और लोगों ने बाहर निकाला। दमकल की दो गाड़ियां 10 हजार लीटर पानी डालकर आग बुझा सकीं।
बाइक सवार चिल्लाते रहे पर ड्राइवर ने नहीं देखा
बस हाईवे पर हरदोई ब्रिज के पास पहुंची थी तभी पीछे पहियों से चिंगारी निकलने लगी। तेज हवा के बीच चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया और विकराल आग ने पूरी बस को आगोश में ले लिया। पीछे रहे वाहन आग देख जहां के तहां रुक गए। बाइक सवार चिल्लाते हुए बस को रोकने का इशारा करते रहे पर म्यूजिक की धुन में रहे ड्राइवर ने साइड मिरर भी नहीं देखा। बाइक सवार ओवरटेक कर रुकवाते नहीं तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था।
कानपुर हाईवे पर यातायात रोका
बस में आग लगने की घटना के बाद पुलिस ने एहतियातन कानपुर जाने वाली लेन पर यातायात रोक दिया ताकि आग बुझाने के दौरान कोई अन्य वाहन चपेट में न आए। आग पूरी तरह बुझाने के बाद रात आठ बजे वाहनों को आगे जाने दिया गया। बच्चों के बस से उतरते ही बस का पिछला टायर तेज धमाके के साथ फटा। इससे भगदड़ जैसा माहौल बन गया।
इस संबंध में सीएफओ अनूप सिंह ने बताया, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस के पिछले टायरों के ब्रेक शू पुराने थे। व्यस्त ट्रैफिक के बीच ब्रेक का प्रयोग करने के दौरान घर्षण से टायरों में आग लगी। तेज आवाज में म्यूजिक बजने के चलते ड्राइवर ने राहगीरों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और हवा के साथ चिंगारी से भीषण आग लग गई। इंस्पेक्टर सद कोतवाली चंद्रकांत मिश्र ने कहा, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सजगता से बड़ा हादसा बच गया। सभी बच्चे, शिक्षक और ड्राइवर सही सलामत हैं। बस को कब्जे में लिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को जानकारी देने के साथ बच्चों, शिक्षकों को दूसरे वाहन से कानपुर भेजा गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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