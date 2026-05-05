अयोध्या में तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों की बस पलटी, दंपती की मौत; अम्बेडकरनगर में स्कूल बस एक्सीडेंट

अयोध्या जा रही बस जहां अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर रुदौली क्षेत्र के रोजा गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई। वहीं अम्बेडकरनगर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में लुढ़क गई और पेड़ से टकराकर अटक गई। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बच गए, जबकि एक महिला शिक्षिका को मामूली चोटें आई हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में मंगलवार को दो बस हादसों से हड़कंप मच गया। नैमिषारण्य से दर्शन कर रामनगरी अयोध्या जा रही बस जहां अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर रुदौली क्षेत्र के रोजा गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई और इसकी चपेट में आकर पटरंगा जनौली के रहने वाले 60 वर्षीय राम संजीवन और उनकी पत्नी राजकुमारी की मौत हो गई। वहीं, अम्बेडकरनगर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में लुढ़क गई और पेड़ से टकराकर अटक गई।

अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर हुए हादसे में बस में सवार किसी श्रद्धालु के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम सभी श्रद्धालुओं को कुशलता पूर्वक बाहर निकाल ली। एसडीएम कुलदीप प्रकाश ,सीओ आशीष निगम मौके पर पहुंच गए। चार थानों की फोर्स की मदद से ट्रैफिक को सामान्य कराया गया। दोपहर करीब 12:20 बजे हुई इस घटना के बाद अचानक से सनसनी फैल गई। हादसे में मारे गए पति-पत्नी साइकिल से कहीं जा रहे थे।

स्कूल बस खाई में लुढ़की वहीं अम्बेडकरनगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर ककरहिया गांव स्थित भीखपुर मोड़ के पास मंगलवार सुबह अशरफपुर मजगवां स्थित डायनेमिक एकेडमी की स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में लुढ़क गई और पेड़ से टकराकर अटक गई। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बच गए, जबकि एक महिला शिक्षिका को मामूली चोटें आई हैं।

मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान गौसपुर ककरहिया गांव के पास स्कूटी सवार शिक्षिका ज्योत्सना द्विवेदी सड़क पार कर रही थीं। वहीं, सामने से आ रही पल्सर बाइक को बचाने के प्रयास में बस चालक चन्द्रशेखर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और एक पेड़ से टकराकर लटक गई। बस का आधा हिस्सा सड़क पर और आधा खाई में था। हादसे के बाद बस में सवार बच्चे घबरा कर रोने-चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए इमरजेंसी खिड़की का शीशा तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर उपजिलाधिकारी जलालपुर राहुल कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह और कोतवाल अजय प्रताप यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना में सभी बच्चे सुरक्षित हैं। स्कूटी गिरने से शिक्षिका को हल्की चोटें आई हैं, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी अनहोनी टलने से विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली।