बिहार से दिल्ली जा रही 40 लोगों से भरी बस कंटेनर में घुसी, लखनऊ में हादसे के बाद मची चीख पुकार

बिहार से दिल्ली जा रही 40 लोगों से भरी तेज रफ्तार बस आगे चल रहे कंटेनर घुस गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। डाईवर केबिन में फंस गया। दमकल कर्मियों ने बस की बाडी काटकर घंटे भर की मशक्कत के बाद चालक को निकाला।

राजधानी लखनऊ में काकोरी इलाके में आउटर रिंग रोड उदत खेड़ा अंडर पास के निकट सोमवार को बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस आगे चल रहे कंटेनर में घुस गई। सड़क हादसे में बस क्षतिग्रस्त हो गई और चीख पुकार मच गई। चालक केबिन में फंस गया। दमकल कर्मियों ने बस की बाडी काटकर घंटे भर की मशक्कत के बाद चालक को निकाला। घायल चालक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बस में 40 यात्री सवार थे।

आउटर रिंग रोड के उतदखेड़ा के पास तड़के करीब चार बजे तेज रफ्तार बस आगे चल रहे कंटेनर में घुस गई। हादसे में तेज रफ्तार बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में बैठी करीब 40 सवारियां चीख पुकार करने लगे। हादसे में चालक नफीस आगे केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। काकोरी पुलिस और आलमबाग फायर स्टेशन अफसर डीपी सिंह टीम के साथ पहुंचे। कटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर बस के केबिन की बॉडी काटी। चालक नफीस को घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। हाइवर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।