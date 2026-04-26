राशन कार्ड कटने पर बुर्का पहनीं महिलाओं ने DSO से की अभद्रता, ऑफिस में कॉलर पकड़कर घसीटा
बांदा में राशन कार्ड कटने को लेकर बुर्का पहनी महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। पूर्ति निरीक्षक ऑफिस पहुंची महिलाओं ने हंगामा किया। ऑफिस में महिलाओं ने अफसरों और कर्मचारियों को खूब खरीखोटी सुनाई।
Banda News: यूपी के बांदा में राशन कार्ड कटने को लेकर बुर्का पहनी महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। पूर्ति निरीक्षक ऑफिस पहुंची महिलाओं ने हंगामा किया। ऑफिस में महिलाओं ने अफसरों और कर्मचारियों को खूब खरीखोटी सुनाई। बातचीत के दौरान महिलाएं अचानक भड़क गईं। ऑफिस के कर्मचारियों से महिलाओं की तू-तू, मै-मै शुरू हो गई। सीट पर बैठे डीएसओ का महिलाओं ने कॉलर पकड़ लिया और उन्हीं के ऑफिस में घसीट लिया।
पूर्ति निरीक्षक ने महिलाओं द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जबकि महिलाओं का कहना है कि बिना कोई वजह राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। यहां जमकर घूसखोरी हो रही है। कुछ जानकारी करने पर महिलाओं से बदसुलूकी की जाती है। तहसील में फरियाद लेकर आपूर्ति कार्यालय पहुंची महिलाओं और आपूर्ति अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बुरका पहनकर आईं करीब आधा दर्जन महिलाएं अपनी-अपनी समस्या लेकर पूर्ति निरीक्षक रामदत्त के समक्ष पहुंची।
बातचीत के दौरान माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई। आरोप है कि कार्यालय में मौजूद प्राइवेट कर्मियों ने महिलाओं से अभद्रता की, जिससे महिलाएं आक्रोशित हो गईं और जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने पूर्ति निरीक्षक का गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें कार्यालय से बाहर तक खींच ले गईं। पूर्ति निरीक्षक ने आरोप लगाया कि महिलाओं ने उनके साथ अभद्रता की और गिरेबान पकड़कर मारपीट करने की कोशिश की। महिलाओं ने दलाली के आरोप लगाए है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।