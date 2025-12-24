बुर्का पहनना है तो घर में रहें, वहां ज्यादा अनसेफ; महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के बयान से बवाल

संक्षेप: यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जनसुनवाई के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कहा कि उन्हें बुर्का या नकाब पहनना है तो घर में रहें।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है। जिससे विवाद बढ़ गया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि नकाब लगाना या बुर्का पहनना है तो ये अपने घरों में रहें। हालांकि इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि महिलाएं बुर्का में आती हैं तो उन्हें पहचाना मुश्किल हो जाता है। जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ कैसे दें।

आगरा में मंगलवार को यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जनसुनवाई कर रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महिलाएं नकाब पहनकर समस्या बताने पहुंची थीं। इस पर बबीता चौहान ने कहा कि जब आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए जब चेहरा दिखाया जाता है तो सुनवाई या अन्य स्थानों पर पहचान क्यों छिपाई जाती है। उन्होंने आगे कहा, "यहां न खतरा है और न ही कुछ है। इसलिए मैं बिलकुल यहीं कहना चाहूंगी इन्हें नकाब लगाना है या बुर्का ही पहनना है तो ये अपने घरों में रहें। क्योंकि ये घर में ही सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। मैं तो कहूंगी ये बाहर ज्यादा सेफ हैं।"

बबीका चौहान ने दी सफाई बबीता सिंह चौहान का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका कहने का आशय था कि महिलाएं नकाब में आती हैं। जिससे उन्हें पहचाने में मुश्किल होती है। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सकता है।

अध्यक्ष के सामने बेहोश हो गई महिला उधर , न्याय पाने की बाट जोहना एक महिला के लिए भारी पड़ गया, वह अपनी पीड़ा सुनाते-सुनाते महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने ही बेहोश हो गई। बबीता सिंह चौहान सीट से उठकर दौड़ीं और उन्होंने महिला को लिटाया। पुलिस की उदासीनता पर जमकर फटकार लगायी। कहा, फाइलों को लटकाने की परंपरा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।