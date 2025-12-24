Hindustan Hindi News
बुर्का पहनना है तो घर में रहें, वहां ज्यादा अनसेफ; महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के बयान से बवाल

बुर्का पहनना है तो घर में रहें, वहां ज्यादा अनसेफ; महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के बयान से बवाल

संक्षेप:

यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जनसुनवाई के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कहा कि उन्हें बुर्का या नकाब पहनना है तो घर में रहें।

Dec 24, 2025 02:10 pm IST
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है। जिससे विवाद बढ़ गया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि नकाब लगाना या बुर्का पहनना है तो ये अपने घरों में रहें। हालांकि इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि महिलाएं बुर्का में आती हैं तो उन्हें पहचाना मुश्किल हो जाता है। जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ कैसे दें।

आगरा में मंगलवार को यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जनसुनवाई कर रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महिलाएं नकाब पहनकर समस्या बताने पहुंची थीं। इस पर बबीता चौहान ने कहा कि जब आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए जब चेहरा दिखाया जाता है तो सुनवाई या अन्य स्थानों पर पहचान क्यों छिपाई जाती है। उन्होंने आगे कहा, "यहां न खतरा है और न ही कुछ है। इसलिए मैं बिलकुल यहीं कहना चाहूंगी इन्हें नकाब लगाना है या बुर्का ही पहनना है तो ये अपने घरों में रहें। क्योंकि ये घर में ही सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। मैं तो कहूंगी ये बाहर ज्यादा सेफ हैं।"

बबीका चौहान ने दी सफाई

बबीता सिंह चौहान का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका कहने का आशय था कि महिलाएं नकाब में आती हैं। जिससे उन्हें पहचाने में मुश्किल होती है। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सकता है।

अध्यक्ष के सामने बेहोश हो गई महिला

उधर , न्याय पाने की बाट जोहना एक महिला के लिए भारी पड़ गया, वह अपनी पीड़ा सुनाते-सुनाते महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने ही बेहोश हो गई। बबीता सिंह चौहान सीट से उठकर दौड़ीं और उन्होंने महिला को लिटाया। पुलिस की उदासीनता पर जमकर फटकार लगायी। कहा, फाइलों को लटकाने की परंपरा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामला मंगलवार की जनसुनवाई का है, जहां पुलिस की कथित उदासीनता के कारण कई दिनों से भटक रही महिला की हिम्मत जवाब दे गई। महिला आयोग की अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंची पीड़िता काफी तनाव में थी। वह पिछले कई दिनों से संबंधित थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अध्यक्ष के सामने आपबीती सुनाते-सुनाते वह फूट-फूटकर रोने लगी और इसी दौरान अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। डा. बबीता सिंह चौहान ने जनसुनाई रोककर पहले महिला को संभाला, एंबुलेंस बुलाकर महिला को अस्पताल भेजा। महिला थाना बमरौली कटारा के नवांमील की रहने वाली है। इसके बाद उन्होंने संबंधित को जमकर फटकार लगायी। तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश दिए।

