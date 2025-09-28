Burqa ban at parents meeting Parents protest school management decision पेरेंट्स मीटिंग में बुर्का बैन! स्कूल प्रबंधन के फैसले पर अभिभावकों का हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsBurqa ban at parents meeting Parents protest school management decision

पेरेंट्स मीटिंग में बुर्का बैन! स्कूल प्रबंधन के फैसले पर अभिभावकों का हंगामा

कानपुर के एक स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स मीटिंग के दौरान विवाद हो गया। दरअसल कुछ अभिभावकों, महिलाओं और बच्चों ने नकाब पहनकर न आने का मैसेज भेजने का आरोप लगाकर हंगामा किया। जब महिलाएं स्कूल में नकाब पहनकर पहुंची तो उन्हें प्रबंधन ने रोक लिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरSun, 28 Sep 2025 03:41 PM
पेरेंट्स मीटिंग में बुर्का बैन! स्कूल प्रबंधन के फैसले पर अभिभावकों का हंगामा

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स मीटिंग के दौरान विवाद हो गया। दरअसल कुछ अभिभावकों, महिलाओं और बच्चों ने नकाब पहनकर न आने का मैसेज भेजने का आरोप लगाकर हंगामा किया। उनका कहना था कि जब महिलाएं स्कूल में नकाब पहनकर पहुंची तो उन्हें प्रबंधन ने रोक लिया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।

ये मामला चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला स्थित एक प्राइवेट स्कूल का है। स्कूल में कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पैरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचे। आरोप है कि प्रबंधन ने नकाब पहनकर आने पर रोक लिया। कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात स्कूल की तरफ से सभी अभिभावकों को मीटिंग का मैसेज भेजा गया था जिसमें नकाब पहनकर न आने की बात लिखी थी। यह पूरी तरह से गलत है। इस पर अभिभावकों का स्कूल प्रबंधन से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते हंगामा मचने लगा।

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। प्रधानाचार्या के मुताबिक स्कूल परिसर में प्रवेश के दौरान चेहरा खुला होना चाहिए ताकि पहचान सुनिश्चित की जा सके। ये नियम सभी के लिए है। यहां पर कई मुस्लिम छात्राएं आती वह नकाब पहनकर आती हैं लेकिन क्लास में जाने से पहले नकाब कमरे में उतारकर रख देती हैं। छुट्टी पर वापस पहनकर चली जाती हैं। कुछ अभिभावकों ने जबरन इस मामले पर विवाद किया है।

इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि अभिभावक नकाब पहनकर आने पर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत करा मामले को शांत करा दिया है। दोनों ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। वहीं, क्षेत्र में इसे धार्मिक नजरों से देखा जा रहा है। कुछ लोग स्कूल के नियम को सही बता रहे हैं तो वहीं, कुछ लोग इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं।

