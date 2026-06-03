बंटी-बबली, बहू ने मारा, प्रयागराज के मकान में मिली लाशों के पास तख्ती पर लिखा था; क्या है 4 मर्डर मिस्ट्री

कौशाम्बी पुलिस ने जब छोटे बेटे और बहू को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था तो उस वक्त खबरों में इन्हें ‘बंटी-बबली’ लिखा गया था। तख्ती पर लिखे हुए को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वीरेंद्र वैश्य के छोटे बेटे अश्वनी ने रीतू से प्रेम विवाह किया था। अश्वनी से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस कौशाम्बी पहुंची।

Prayagraj Murder Mystery : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साउथ मलाका में सनसनीखेज तरीके से की गई चार लोगों की हत्या की गुत्थी हर घंटे उलझती रही। मकान से पहले बुजुर्ग दंपती और उनकी बेटी की लाश मिलने और बड़े बेटे अभिषेक के लापता होने पर पुलिस का उस पर शक गहरा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद नीचे दुकान से युवक का शव मिलने के बाद कहानी में मोड़ आ गया। वहीं वृद्ध दंपती के शवों के पास पुलिस को ‘बंटी-बबली, बहू ने मारा’ लिखी तख्ती मिली। इससे पुलिस की शक की सुई मृत दंपती के छोटे बेटे और बहू की ओर घूम गई।

गिरफ्तारी के बाद लिखा गया था ‘बंटी-बबली’ कौशाम्बी पुलिस ने जब छोटे बेटे और बहू को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था तो उस वक्त खबरों में इन्हें ‘बंटी-बबली’ लिखा गया था। तख्ती पर लिखे हुए को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस की जांच में पता चला कि वीरेंद्र वैश्य के छोटे बेटे अश्वनी ने रीतू यादव से प्रेम विवाह किया था। अश्वनी अपनी पत्नी रीतू के साथ मिलकर जीवन साथी डॉट कॉम के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से शादी के नाम पर ठगी करता था। अश्वनी और रीतू ने कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दिया था। उन पर कौशाम्बी पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। कौशाम्बी पुलिस ने पिछले साल ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में अश्वनी जेल में बंद है, जबकि रीतू जमानत पर बाहर है।

छोटे बेटे से पूछताछ को कौशाम्बी जेल पहुंची पुलिस वीरेंद्र वैश्य के छोटे बेटे अश्वनी वैश्य से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस मंगलवार शाम को कौशाम्बी पहुंची। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो जेल का गेट बंद हो चुका था। इस कारण प्रशासनिक अफसरों की अनुमति से पुलिस टीम अंदर गई। पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ करने के साथ ही चौथी लाश की तस्दीक कराने का भी प्रयास करेगी कि वह उसके भाई अभिषेक है या कोई और। उससे उसकी पत्नी के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस अश्वनी को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। अपर पुलिस आयुक्त ने मीडिया को बताया कि वीरेंद्र वैश्य के दोनों ही बेटे अभिषेक और अश्वनी दोनों ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

हत्याकांड में परिचित के शामिल होने का शक जिस तरह से चुपचाप और साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस को हत्याकांड में किसी परिचित के शामिल होने का शक है। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में फैल खून को भी साफ करने की कोशिश की गई। यहां तक कि वारदात के बाद मकान और दुकान का बाहर से ताला तक बंद किया गया था।

आसपास के लोगों से कम मतलब रखता था परिवार घटनास्थल पर पहुंचे रिश्तेदार अतिन केसरवानी ने बताया कि वीरेंद्र वैश्य रिश्ते में उनके फूफा लगते थे। परिवार का रिश्तेदारों से भी ज्यादा मेलजोल नहीं था। वे अपने काम से ही मतलब रखते थे। वहीं, पड़ोसियों ने भी बताया कि परिवार काफी रिजर्व रहता था। आसपास के लोगों से भी काफी मेलजोल नहीं था।

आखिरी बार रविवार को दिखे थे वीरेंद्र स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरेंद्र वैश्य को आखिरी बार रविवार को देखा गया था। इसके बाद से न तो वह दिखाई दिए और न ही उनकी पत्नी और बेटी को किसी ने देखा। दो-तीन दिन से मकान व दुकान में ताला बंद होने से लोगों का लगा कि परिवार कहीं बाहर गया होगा लेकिन, मंगलवार की दोपहर तीव्र दुर्गंध के बाद हत्याकांड की जानकारी हुई।

50 करोड़ से अधिक की है वीरेंद्र की संपत्ति अश्वनी की करतूत पर वीरेंद्र वैश्य ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पड़ोसियों ने बताया कि अभिषेक की शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसका पत्नी से तलाक हो गया था जबकि, बेटी मीनाक्षी अविवाहित थी। साउथ मलाका चौराहे पर स्थित वैश्य दंपती के मकान की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस को करोड़ों की संपत्ति और पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका है। पुलिस का कहना है कि तख्ती में लिखे शब्दों की हैंड राइडिंग जांच कराई जाएगी।